Успеет ли ЦИК организовать выборы и откуда на них возьмут средства

До досрочных выборов в парламент Молдовы остается все меньше времени. Успеет ли Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовить все необходимое для голосования, а главное – найдут ли молдавские власти средства на выборы? На эти вопросы ответил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший глава ЦИК Юрий Чокан.

Успеть в сроки

Говоря о подготовке выборов, Чокан отметил высокий профессионализм своих бывших коллег. Собеседник выразил уверенность, что выборы в Высший законодательный орган страны пройдут по плану.

"Хочу отметить, что ЦИК это не только девять членов комиссии, но и еще порядка 50 человек штатных специалистов. У всех них есть соответствующая подготовка, как выполнить все намеченные работы, чтобы успеть в сроки. ЦИК утвердила календарный план, который предусматривает четкие действия по каждой задаче. Есть ответственные и за контроль, и за исполнение этих задач", – заявил Чокан.

По его словам, нет сомнений, что выборы так или иначе пройдут 11 июля, а в случае, если голосование по какой-либо причине не состоится, то это обернется новыми тратами для государства через две недели.

"Если по каким-то причинам выборы 11 июля не состоятся, то через две недели их нужно будет провести снова. Но тогда придется выделить еще 125 миллионов леев. Новые действия – это дополнительные расходы", – добавил собеседник.

Откуда средства

Также бывший глава ЦИК рассказал, с каких источников могут быть профинансированы выборы в этом году.

"Важно понимать, что финансировать выборы по закону можно только из государственного бюджета. На средства доноров или разных проектов можно проводить программы гражданского обучения или кампанию по информированию избирателей о выборах. Но этим нельзя покрывать саму организацию голосования, оплату труда сотрудников ЦИК и другое", – уточнил Чокан.

Он подчеркнул, что представители ЦИК ведут активные переговоры с временным правительством Молдовы, чтобы последние выделили средства из госбюджета, хоть они и не были запланированы.

По словам Чокана, в истории Молдовы уже бывали подобные прецеденты, когда парламент распускали и средства на проведение выборов не были предусмотрены в госбюджете.

"Тогда такие расходы покрывали из резервного фонда правительства. Насколько я знаю, сейчас даже средства из резервного фонда не позволяют покрыть всю сумму. Но у кабмина есть инструменты, позволяющие найти необходимый минимум. Об этом мало говорили, но те 125 миллионов, которые утвердил Центризбирком – это максимально необходимые средства. Каждый год ЦИК по итогам выборов экономил деньги", – рассказал эксперт.

Чокан отметил, что ранее ЦИК экономил порядка 15% от общей суммы. В этом же году, по его мнению, кабмин и Центризбирком могут изыскать средства на покрытие некоторой части расходов из других источников. Например, 13 миллионов леев, предусмотренные на защиту избирателей от инфекции коронавируса, можно сэкономить, используя маски, перчатки и дезинфицирующие средства, имеющиеся в наличии у Минздрава РМ.