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Политика
"Алло, Владимир, это звонит Майя, можете Чауса брать"
12.05.2021

Президент Майя Санду оказала услугу своему украинскому коллеге, одобрив похищение бывшего судьи Николая Чауса.

Об этом заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча, который сообщил, что перед похищением тема обсуждалась в телефонном разговоре двух глав государств или их представителями.

- Процедура была совсем не официальной. Была телефонная договоренность. Президент Зеленский или его представитель обсудили с Санду или с кем-то из ее советников и договорились. Так пришли к тому, что человека вывезли в багажнике из страны. Участники с молдавской стороны сделали подарок Зеленскому. Это очевидное нарушение законов, включая и международные. Власти Украины провели спецоперацию на территории иностранного государства без координации с ведомствами соответствующей страны. Считаем достаточно аргументированным утверждение, что Майя Санду оказала услугу Зеленскому,- заявил Батрынча.

На прошлой неделе глава следственной парламентской комиссии Василе Нэстасе заявил, что похищение Чауса является угрозой национальной безопасности Молдовы, так иностранные спецслужбы действовали на территории страны. Он отметил, что следствие выяснит какие госведомства были замешаны. Также комиссия установила, что администрация президента владеет важной информацией по этому делу.

Доклад комиссии будет представлен в ходе пленарного заседания парламента, после чего последует решение, содержащее выводы и рекомендации.

Напомним, что бывшего украинского судью Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе. Его незаконно вывезли в Украину на машине с дипломатическими номерами, принадлежащей посольству Украины.


 
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