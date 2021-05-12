В Молдове узаконят финансовые модели краудфандинга

В повестку дня заседания госсекретарей был включен проект постановления правительства об утверждении законопроекта об услугах коллективного финансирования.

Этим законом предлагается регламентировать деятельность в сфере услуг коллективного финансирования (УКФ) как одну из форм альтернативного привлечения средств на различные предпринимательские цели, передает monitorul.fisc.md

Речь идет об УКФ, которые предполагают последующие финансовые выгоды инвесторов, вложивших средства в финансирование бизнес-проектов. Нефинансовые модели УКФ, такие как сбор пожертвований, инвестиции в предзаказ, покупка товаров в аванс и пр. регулируются другими законодательными актами – о пожертвованиях, благотворительности и спонсорстве, о купле-продаже товаров и услуг.

Предусмотрено, что главными игроками в сфере УКФ являются инициаторы проектов на крауд-платформах, которые хотят привлечь финансирование определенных проектов организаций малого и среднего бизнеса или стартапов (физические или юридические лица), инвесторы – любые физлица или юрлица, которые предоставляют финансирование или приобретают часть уставного капитала в рамках проекта коллективного финансирования, а также поставщики/провайдеры услуг коллективного финансирования – посредники, которые через онлайн-платформы обеспечивают привлечение инвестиций.

Поставщиками услуг коллективного финансирования могут быть только юрлица-посредники, организованные в форме ООО или АО, которые располагают постоянной гарантией в размере не менее 0,5 млн леев (это могут быть собственные фонды /или договор о страховании профессиональной ответственности). Если поставщик предоставляет УКФ на базе займов, он должен располагать не менее 25% от фиксированных общих расходов за предыдущий год, покрывающих стоимость администрирования займов в течение 3-х месяцев. Поставщиками УКФ не могут быть традиционные банковские и небанковские финансовые институты (коммерческие банки, небанковские кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации, поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег и инвестиционные общества).

Все сделки, связанные УКФ, осуществляются через банковские переводы или инструменты, предлагаемые платежными обществами. Исключение – инвестиции физлиц, они могут быть размещены и наличными – через банкоматы, платежные терминалы, но в пределах, установленных законодательством. Каждый провайдер услуг УКФ обязан открыть банковский счет, предназначенный исключительно для сбора средств в рамках УКФ. Они обязаны соблюдать законодательство в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; проходить финансовый аудит; сдавать отчетность и платить налоги.

Доходы провайдеров могут формироваться несколькими способами. Например, это может быть фиксированный сбор с инициаторов за размещение проектов на крауд-платформе или комиссия от общей суммы инвестиций, собранной для каждого проекта. В любом случае поставщик обязан информировать своих клиентов в письменной форме о выбранной форме оплаты своих услуг, а любые скрытые комиссии и дополнительные платежи запрещены.

Законопроект оговаривает две категории услуг коллективного финансирования – на займах и на инвестициях. В первом случае инициатор проекта запрашивает кредит через платформу коллективного финансирования. Вся запрошенная сумма может быть собрана одним или множеством инвесторов. Впоследствии сумму инвестиции и процент по нему бенефициар возмещает инвестору. Предусмотрено, что поставщики будут обязаны предоставлять информацию о любом займе в рамках УКФ в бюро кредитных историй. Доходы, полученные физлицами-инициаторами проектов будут облагаться подоходным налогом в размере 3%. В частности, поставщики УКФ, наряду с банками, ссудо-сберегательными ассоциациями и эмитентами ценных бумаг, будут удерживать налог в размере 3% из процентов, выплачиваемых физлицам-резидентам.

Во втором случае инициатор проекта предлагает инвесторам части уставного капитала или акции взамен на инвестиции. При сборе всей суммы поставщик создает коммерческое общество для управления этими средствами, которое будет считаться «инвестиционным инструментом для защиты инвестиций». Стоит отметить, что этот инструмент впервые вводится в национальное законодательство. В установленные сроки по реализации проекта инициатор проекта начинает выплачивать дивиденды инвестиционному инструменту, который, в свою очередь, выплачивает их инвесторам пропорционально долевому участию.

Максимальная сумма инвестиций, привлеченных через УКФ для финансирования одного бизнес-проекта МСП, не сможет превышать 1 млн евро. Благодаря тому, что сбор денежных средств провайдеры будут осуществлять через интернет-платформы, в них смогут участвовать в том числе иностранные граждане и юрлица, а также диаспора. Вся необходимая документация будет подаваться онлайн, защищенными способами, при этом будет исключена бюрократизация процедур, обеспечена защита персональных данных.

В законопроекте устанавливаются общие условия деятельности в сфере УКФ, основные понятия, правила, категории и роли участников, прописана процедура сбора финансовых средств, реализации инвестиций, их возврата вместе с процентами. Надзор в сфере УКФ будет осуществлять Национальная комиссия по финансовому рынку.

Авторы законопроекта отмечают, что развитие краудфандинговых платформ на основе займов или инвестиций будет способствовать развитию МСП в Молдове. Чаще всего на начальном этапе они финансируются за счет инвестиций учредителей, чей доступ к классическим финансовым инструментам крайне ограничен. Новые компании не могут предоставить реальные гарантии, не выдерживают сроков возврата и высокую стоимость банковских и небанковских кредитов, поэтому нуждаются в альтернативных формах финансовой поддержки. Так, в Молдове МСП получают примерно 30% банковских и до 20% небанковских кредитов.

На мировом уровне коллективное финансирование появилось около 10 лет назад и успешно развивается. Первопричиной роста популярности краудфандинга считается мировой финансовый кризис 2007–2008 гг., который привел к ограничениям в использовании традиционных инструментов финансирования МСП и стартапов. Объемы средств, привлеченных посредством коллективного финансирования, вырос с $11,06 млрд в 2013 г. до $418,5 млрд в 2017 г., из которых $103 млрд смогла привлечь самая популярная модель краундфандинга для бизнеса - P2P Business Lending. Мировыми лидерами по объему коллективного финансирования являются Китай, США, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Канада, Франция, Германия, Япония, Голландия и т.д. На рынках, близких к молдавскому, такая форма финансирования успешно применяется в Грузии (привлеченные инвестиции составили $195 млн в 2017 г.), Латвии ($108 млн), Эстонии ($91 млн).

По оценкам авторов законопроекта, потенциал альтернативного рынка финансирования в Молдове может достигать около $130 млн, из которых примерно треть – для финансирования бизнеса.

Предлагается, чтобы утвержденный законопроект вступил в силу через полгода после публикации в МО. За это время предстоит утвердить пакет законодательных изменений, чтобы регламентировать сферу УКФ. В частности, предстоит внести поправки в Налоговый кодекс, Закон о НКФР, Гражданский кодекс, Кодекс о правонарушениях и т.д.