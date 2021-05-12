Татьяна Затык о покупке китайской вакцины по завышенной цене: решение, навязанное ситуацией

Государственный секретарь, обеспечивающая временное исполнение обязанностей министра здравоохранения Татьяна Затык говорит, что решение властей приобрести вакцину CoronaVac было навязано критической ситуацией, в которой находилась Республика Молдова два месяца назад. По ее словам, в условиях, когда ни один другой производитель не хотел вести переговоры с Республикой Молдова, китайская компания Sinovac была единственной, которая согласилась продать нам противоковидную вакцину, даже если по гораздо более высокой цене, отмечает IPN.

Республика Молдова приобрела 100 тыс. доз вакцины CoronaVac по цене 13,5 долларов за дозу, или 27 долларов за один комплект. Хотя цена намного выше, чем за вакцину AstraZeneca, власти говорят, что на этом этапе это было единственным решением.

„Это было решение, навязанное существующими обстоятельствами. На том этапе доступность вакцины в стране была очень низкой, у страны не было других предложений, кроме решения, поступившего из Китая. Решение было принято в Национальном комитете по иммунизации. Специалисты предоставили достаточные доказательства эффективности этой вакцины. Это не такая большая партия, но она спасает жизни”, - сказала Татьяна Затык в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

В то же время госсекретарь сообщила, что к концу мая ожидается новая партия вакцины Pfizer. „Мы ожидаем новую партию бесплатной вакцины в качестве пожертвования по линии платформы COVAX, это вакцина Pfizer. Обещания, которые мы получили от этой платформы, заключаются в том, что мы получим бесплатную вакцину для 20% населения страны, то есть речь идет о вакцинации обеими дозами более 700 тыс. человек, то есть это один миллион 400 тыс. доз”, - сказала Татьяна Затык.

Республика Молдова начала во вторник третий этап иммунизации против Ковида, и речь идет о вакцинации общего населения, независимо от возраста. С начала кампании по иммунизации, в Республике Молдова было вакцинировано более 185 тыс. человек.