Амнезия коммунистов

Виктор Пелин

„До того как создать левый фронт, было бы целесообразным, чтобы ПСРМ разъяснила с ПКРМ свои отношения относительно совершенной измены и нарушения конституционных положений, касающихся нейтралитета. Было бы хорошо, чтобы эти разъяснения были прозрачными, чтобы общество убедилось, что будущая коалиция коммунистов и социалистов является прочной, основанной на принципах и ценностях...”



Реанимация после спячки



В преддверии досрочных парламентских выборов происходит реанимация политических сил, находящихся в некой клинической смерти. Это касается и Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). В контексте приглашения со стороны Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) к совместному участию в выборах в избирательном блоке, ПКРМ решила продемонстрировать свою позицию относительно некоторых актуальных событий. Знаменательным событием послужило участие молдавских военнослужащих в учениях DACIA 21 LIVEX, проводимых в Румынии под эгидой НАТО с целью подтверждения „способности румынской армии задействовать свои возможности в оборонительных операциях, а также постоянной готовности союзных структур и партнеров быстро развернуть имеющиеся средства для реализации защиты перед лицом любой потенциальной угрозы для национальной безопасности”. В данных обстоятельствах, после общения с прессой, руководство ПКРМ пришло к заключению, что единственным потенциальным агрессором против Румынии может быть Россия, которая является стратегическим партнером Республики Молдова. Поэтому ПКРМ осудила участие молдавских военнослужащих в указанных учениях.



Выводы лидеров ПКРМ могут быть оправданными, но в данном случае имеет значение другое - пыл, с которым лидеры ПКРМ посвятили себя пропагандистским спекуляциям о том, что для президента Майи Санду „желание посла США является превыше собственной президентской клятвы о сохранении суверенитета молдавского народа, превыше Конституции, провозглашающей статус нейтралитета молдавского государства. И этот статус исключает вероятность отправки членов Национальной армии на учения, организованных одним из военных блоков. В данном случае НАТО”.



Когда лидеры ПКРМ, наряду с ПСРМ, утверждают, что дипломаты США влияют на решения руководства Республики Молдова, они должны предоставить хотя бы некоторые убедительные доказательства. В противном случае их заявления являются простыми сплетнями. В связи с этим, напомним, что накануне визита президента Путина в Республику Молдова для подписания Меморандума Козака в ноябре 2003 года, президент Владимир Воронин встретился с послом США в Республике Молдова Хизер Ходжес. Мы не можем знать, о чем говорила посол США с Ворониным, но после этой встречи молдавский президент отменил полет Путина в Молдову, спровоцировав беспрецедентный скандал в отношениях со стратегическим партнером. В настоящее время, чтобы оправдать обвинения в адрес президента Майи Санду, лидер ПКРМ должен подтвердить, что решение унизить президента Путина, было сделано под влиянием посла США. Если бы он это сделал, то стал бы правдоподобным. Он мог бы обнародовать и аргументы, которыми посол США убедила его.



На самом деле общественное мнение не нуждается в доказательствах лидеров ПКРМ или ПСРМ об иностранном влиянии в Республике Молдова. Есть документы, свидетельствующие о том, что, например, предательство ПКРМ нынешними лидерами ПСРМ не было спланировано иностранными послами, напротив, подготовка этого предательства была сообщена послам задолго до того, как оно произошло.



Кто заложил основу для сотрудничества Республики Молдова с НАТО?



Очевидно, что риторика возможного избирательного блока ПСРМ с ПКРМ будет походить на риторику нынешнего парламентского большинства ПСРМ-Шор, который оскорбляет послов ЕС и США в Республике Молдова. В связи с этим призыв лидера ПСРМ Игоря Додона к левым партиям сформировать единый блок, чтобы не допустить победы правых и не „уступить нашу страну планам НАТО, явно направлен на поляризацию общества по геополитическим критериям. В этом случае патетика лидера ПСРМ доходит до пароксизма: „станет ли Молдова военной платформой для НАТО или нет?”.



Однако в общении с гражданами, а также в процессе создания блока ПСРМ-ПКРМ лидеры двух формирований должны разъяснить, кто все же заложил основы практического сотрудничества с НАТО, в частности, участия Республики Молдова в различных военных учениях и кампаниях под эгидой НАТО? Лидер ПСРМ, в отличие от ПКРМ, может вспомнить, что такое сотрудничество началось и получило развитие во времена правления в Республике Молдова потенциального партнера - ПКРМ. И это потому, что в период интенсивного сотрудничества с НАТО лидер ПСРМ занимал одну из самых высоких должностей в правительстве, а его коллега Зинаида Гречаный подписала документы, необходимые для внедрения решений ПКРМ о сотрудничестве с НАТО. Вот лишь несколько примеров:

3 июля 2003 года парламент, подконтрольный конституционному коммунистическому большинству утвердил постановление № 276-XV об участии военнослужащих Национальной армии в международных постконфликтных операциях гуманитарного характера в Ираке. НАТО присоединился к операциям коалиции в Ираке во главе с США с 22 сентября 2004 года. До 2008 года коммунистическое большинство приняло 6 подобных решений для обеспечения ротации молдавских военнослужащих в Ираке;

31 июля 2006 года парламент, контролируемый большинством ПКРМ, утвердил решение о проведении кооперативных военных учений Longbow / Lancer 2006 совместно с НАТО на территории Республики Молдова. Учения проводились 11-29 сентября 2006 года с участием военнослужащих из 9 стран-членов НАТО;

4 октября 2007 года глава государства и лидер ПКРМ Владимир Воронин нашел оправдание участию молдавских военнослужащих в учениях, организованных НАТО. В связи с этим Владимир Воронин инициировал реформирование Национальной армии, чтобы ее можно было задействовать в осуществлении миротворческих миссий по просьбе международных организаций. В связи с этим, чтобы повысить свой потенциал для участия в международных миссиях, внешним партнерам, в том числе НАТО, было предложено пригласить молдавских военнослужащих в международных учениях и т. д.

Мы видим, что в период правления ПКРМ нейтральный статус Республики Молдова не представлял каких-либо препятствий в процессе сотрудничества с НАТО. Правда, один из нынешних лидеров ПСРМ, отвечающий за пропаганду, восстал тогда против политики, проводимой Владимиром Ворониным, упрекая его неоднократно в нарушении статуса нейтралитета: „открытие Информационного центра НАТО; модернизация военного аэродрома в Мэркулештах в соответствии со стандартами НАТО; проведение, вопреки положениям Конституции, совместных военных учений Longbow / Lancer 2006 с НАТО и отправка молдавских военнослужащих в помощь США и НАТО в Ираке”.



Казалось бы, что упреки, упомянутые выше, могут служить оправданием для предательства ПКРМ нынешними лидерами ПСРМ. Но это не так. Одна из центральных фигур ПСРМ - Зинаида Гречаный, занимала должность премьер-министра в период удвоения молдавского контингента в Ираке. Гречаный подписала постановление № 951 от 11 августа 2008 года Об обеспечении организационных мер и условий, необходимых для участия военнослужащих Национальной армии в международных постконфликтных операциях гуманитарного характера в Ираке. Заместитель Зинаиды Гречаный – Игорь Додон, занимавший должность первого вице-премьера, тогда не восстал против нарушения статуса нейтралитета Республики Молдова.



Выводы



Выход из спячки ПКРМ в преддверии досрочных парламентских выборов сопровождается кризисами амнезии. С одной стороны, лидеры ПКРМ утверждают, что ничего не забыли о том, что сделали потенциальные партнеры по коалиции, в том числе о предательстве. С другой стороны, лидеры ПКРМ забыли, что именно они проложили путь к широкому сотрудничеству Республики Молдова с НАТО, которое никоим образом не противоречило нейтральному статусу Республики Молдова.



В рассматриваемой ситуации речь может идти о клиническом случае, более опасном, чем простая амнезия. Речь идет о том, что обычно забываются маловероятные факты, а положительные вспоминаются по любому подходящему случаю, особенно в преддверии предвыборных кампаний. Неоспоримо, сотрудничество Республики Молдова с НАТО может быть включено в главу success stories, которыми могут гордиться в равной степени лидер ПКРМ Владимир Воронин, а так же лидеры ПСРМ, предавшие его - Игорь Додон и Зинаида Гречаный.



Рекомендация



До того как создать левый фронт, было бы целесообразным, чтобы ПСРМ разъяснила с ПКРМ свои отношения относительно совершенной измены и нарушения конституционных положений, касающихся нейтралитета. Было бы хорошо, чтобы эти разъяснения были прозрачными, чтобы общество убедилось, что будущая коалиция коммунистов и социалистов является прочной, основанной на принципах и ценностях.