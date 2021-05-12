В Кишиневе в День семьи запустят 13 фонтанов

В Кишиневе в День семьи, который отмечается 15 мая, запустят 13 фонтанов, построенных в разных районах столицы. Об этом 11 мая сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, пишет newsmaker.md.

Как рассказал Чебан, сейчас в столице в рабочем состоянии 13 фонтанов. В этом году впервые запустят фонтан, построенный в парке La Izvor.

Чебан рассказал, что в сквере на улице Н. Димо возле бывшего кинотеатра «Шипка», где сейчас обустраивают территорию, тоже построили новый фонтан.

Как правило, фонтаны работают до Дня города, затем их работу останавливают на холодное время года.