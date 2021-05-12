Самолёт из Кишинёва кружил в небе из-за ракетной атаки на Израиль

Ракетная атака на Израиль нарушила авиасообщение. Некоторые самолеты сели с опозданием или были перенаправлены в другие аэропорты. Среди них и лайнер, выполнявший рейс Кишинев-Тель-Авив, который должен был приземлится в аэропорту "Бен Гурион" накануне в десять вечера. Перед посадкой самолет сделал несколько кругов в воздухе.

Между тем, наши соотечественники, живущие в Израиле, опубликовали в соцсетях видео с летящими ракетами. Молдаване говорят, что в ужасе от происходящего, такого они не не припоминают с 2014 года.

Тем временем, и.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой осудил в социальных сетях ракетную атаку из сектора Газа и призвал враждующие стороны к миру. Посольство Молдовы в Тель-Авиве обратилось к нашим соотечественникам, проживающим в Израиле. Им рекомендовали соблюдать правила безопасности, о которых сообщают местные власти.