12 Мая 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
Общество
Самолёт из Кишинёва кружил в небе из-за ракетной атаки на Израиль
12.05.2021

Ракетная атака на Израиль нарушила авиасообщение. Некоторые самолеты сели с опозданием или были перенаправлены в другие аэропорты. Среди них и лайнер, выполнявший рейс Кишинев-Тель-Авив, который должен был приземлится в аэропорту "Бен Гурион" накануне в десять вечера. Перед посадкой самолет сделал несколько кругов в воздухе.

Между тем, наши соотечественники, живущие в Израиле, опубликовали в соцсетях видео с летящими ракетами. Молдаване говорят, что в ужасе от происходящего, такого они не не припоминают с 2014 года.

Тем временем, и.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой осудил в социальных сетях ракетную атаку из сектора Газа и призвал враждующие стороны к миру. Посольство Молдовы в Тель-Авиве обратилось к нашим соотечественникам, проживающим в Израиле. Им рекомендовали соблюдать правила безопасности, о которых сообщают местные власти.


 
Количество просмотров:
108
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.