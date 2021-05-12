Санду: Процесс вакцинации против COVID-19 идет слишком медленно

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что процесс вакцинации против COVID-19 идет слишком медленно по сравнению с тем количеством вакцины, которое властям удалось привезти в страну до сих пор.

Об этом глава государства написала на своей странице в социальных сетях, после встречи с государственными секретариатами Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, передает nokta.md

«Я провела рабочее заседание с государственными секретариатами Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Мы подчеркнули, что процесс вакцинации от Covid-19 слишком медленный, о том, сколько вакцины нам удалось привезти в страну на сегодняшний день. Многие молдаване хотят вакцинировать себя, и министерство должно обеспечить иммунизацию желающих как можно скорее», — поделилась в сообщении Майя Санду.

Президент также рассказала, что попросила открыть процесс вакцинации для всех желающих, предоставив каждому гражданину ясную информацию. Более того, центры вакцинации могут начать работать в выходные дни.

«Мы попросили Министерство открыть процесс вакцинации для всех тех, кто хочет это сделать, и информация должна быть ясной для граждан: отказаться от вакцинации по категориям; открыть несколько центров вакцинации в как можно большем количестве населенных пунктов — и они будут работать в том числе в выходные дни; мобилизовать больше медицинского персонала, а процедуры будут упрощены, чтобы люди могли вакцинировать себя независимо от места жительства или работы», — говорится в сообщении президента.