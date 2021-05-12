Главная Молдавский парламент мог бы состоять из трех депутатов Думитру БАРБАЛАТ Количество населения на одного депутата парламента в Молдове чрезмерно. По меркам Индии, в РМ было бы достаточно избрать всего трех депутатов! Вот данные, которые заставляют задуматься. Молдова - 35,3 тысяч населения, 101 депутат. Украина - 93 тысячи, 450 депутатов. Таджикистан - 96,1 тысячи, 97 депутатов. Казахстан = 120,5 тысячи, 154 депутата. Узбекистан - 132 тысячи, 250 депутатов. Турция - 139 тысяч, 600 депутатов. Россия - 235,3 тысячи, 620 депутатов. Япония - 335,6 тысячи, 378 депутатов. Китай - 477,9 тысячи, 3000 депутатов. США - 616 тысяч, 535 депутатов. Индия - 1,7 миллиона, 790 депутатов. В Молдове в 2,5 раза больше госчиновников, чем, например, в Белоруссии. В России - в 4,2 раза больше, чем в Белоруссии. Количество населения на одного госслужащего: Литва - 46 (60 тысяч чиновников на 2,7 миллиона жителей. Эстония - 52 (25 тысяч/1,3 миллиона) Россия - 61 (2,4 миллион на 145 миллионов) Молдова - 110 (32,1 тысячи на 3,57 миллиона) Франция - 134 (486 тысяч на 65 миллионов) США - 157 (2,1 миллиона на 330 миллионов) Великобритания - 157 (431 тысяча на 67 миллионов) Германия - 165 (508 тысяч на 83 миллиона) Украина - 171 (244 тысячи на 41,9 миллиона) Китай - 205 (7 миллионов на 1,434 миллиона) Белоруссия - 256 (36,8 тысячи на 9,4 миллиона)

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