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Молдавский парламент мог бы состоять из трех депутатов
12.05.2021

Думитру БАРБАЛАТ

Количество населения на одного депутата парламента в Молдове чрезмерно. По меркам Индии, в РМ было бы достаточно избрать всего трех депутатов!

Вот данные, которые заставляют задуматься. 

Молдова - 35,3 тысяч населения, 101 депутат.

Украина - 93 тысячи, 450 депутатов.

Таджикистан - 96,1 тысячи, 97 депутатов.

Казахстан = 120,5 тысячи, 154 депутата.

Узбекистан - 132 тысячи, 250 депутатов.

Турция - 139 тысяч, 600 депутатов.

Россия - 235,3 тысячи, 620 депутатов.

Япония - 335,6 тысячи, 378 депутатов.

Китай - 477,9 тысячи, 3000 депутатов.

США - 616 тысяч, 535 депутатов.

Индия - 1,7 миллиона, 790 депутатов.

В Молдове в 2,5 раза больше госчиновников, чем, например, в Белоруссии. В России - в 4,2 раза больше, чем в Белоруссии.

Количество населения на одного госслужащего: 

Литва - 46 (60 тысяч чиновников на 2,7 миллиона  жителей.

Эстония - 52 (25 тысяч/1,3 миллиона)

Россия - 61 (2,4 миллион на 145 миллионов)

Молдова - 110 (32,1 тысячи на 3,57 миллиона)

Франция - 134 (486 тысяч на 65 миллионов)

США - 157 (2,1 миллиона на 330 миллионов)

Великобритания - 157 (431 тысяча на 67 миллионов)

Германия - 165 (508 тысяч на 83 миллиона)

Украина - 171 (244 тысячи на 41,9 миллиона)

Китай - 205 (7 миллионов на 1,434 миллиона)

Белоруссия - 256 (36,8 тысячи на 9,4 миллиона)


 
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