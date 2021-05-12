Молдавский парламент мог бы состоять из трех депутатов

|
|
|
Главная
Думитру БАРБАЛАТ
Количество населения на одного депутата парламента в Молдове чрезмерно. По меркам Индии, в РМ было бы достаточно избрать всего трех депутатов!
Вот данные, которые заставляют задуматься.
Молдова - 35,3 тысяч населения, 101 депутат.
Украина - 93 тысячи, 450 депутатов.
Таджикистан - 96,1 тысячи, 97 депутатов.
Казахстан = 120,5 тысячи, 154 депутата.
Узбекистан - 132 тысячи, 250 депутатов.
Турция - 139 тысяч, 600 депутатов.
Россия - 235,3 тысячи, 620 депутатов.
Япония - 335,6 тысячи, 378 депутатов.
Китай - 477,9 тысячи, 3000 депутатов.
США - 616 тысяч, 535 депутатов.
Индия - 1,7 миллиона, 790 депутатов.
В Молдове в 2,5 раза больше госчиновников, чем, например, в Белоруссии. В России - в 4,2 раза больше, чем в Белоруссии.
Количество населения на одного госслужащего:
Литва - 46 (60 тысяч чиновников на 2,7 миллиона жителей.
Эстония - 52 (25 тысяч/1,3 миллиона)
Россия - 61 (2,4 миллион на 145 миллионов)
Молдова - 110 (32,1 тысячи на 3,57 миллиона)
Франция - 134 (486 тысяч на 65 миллионов)
США - 157 (2,1 миллиона на 330 миллионов)
Великобритания - 157 (431 тысяча на 67 миллионов)
Германия - 165 (508 тысяч на 83 миллиона)
Украина - 171 (244 тысячи на 41,9 миллиона)
Китай - 205 (7 миллионов на 1,434 миллиона)
Белоруссия - 256 (36,8 тысячи на 9,4 миллиона)
Рекомендуем
Обсуждение новости
|