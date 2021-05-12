Уроженка Молдовы рассказала об обстановке в Израиле и о ночном ракетном обстреле

Уроженка Молдовы Сара-Виктория Лев рассказала об обстановке в Израиле и о ракетном обстреле из сектора Газа. По ее словам, в некоторых городах жители всю ночь не спали, а сейчас люди как никогда смотрят новости, чтобы быть в курсе происходящего.

"Ночь у нас была не простая. Постоянно был звуки сирены, звуки взрывающихся бомб вокруг. Стены дрожат, окна дрожат. У нас есть большое преимущество, что "Железный купол" перехватывает их в небе. Не все ракеты ему удается перехватить, поэтому некоторые упали на землю. Мы переехали в город к нашим родителям, у которых есть защитная комната, где безопасно находиться. Так вот, в моем городе ракета упала на дом, разрушив его, и вся семья находилась именно в такой железной комнате. И именно эта комната осталась, а все было разрушено. (...) В нашем доме не было такой комнаты, поэтому нам пришлось уехать".

Напомним, что минувшей ночью исламистские группировки обстреляли ракетами израильские города. Большую часть ракет перехватывает система ПВО "Железный купол", израильские военные отвечают авиаударами.

Есть жертвы и разрушения. Местные власти объявили чрезвычайное положение в некоторых населенных пунктах и был установлен особый режим деятельности. Граждан призывают соблюдать введенные в стране ограничения: следует избегать общественных мест, выходить из дома только в экстренных случаях и использовать укрытия в случае возобновления бомбардировок.

Причиной экскалации конфликта стало решение о возможной эвакуации палестинцев из Восточного Иерусалима, а также то, что израильская полиция ограничила им доступ к Старому городу во время Рамадана, периода мусульманского поста.