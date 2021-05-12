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Политика
Кандидаты в депутаты могут подавать документы в ЦИК с 14 мая
12.05.2021

С пятницы, 14 мая, и до 11 июня, желающие принять участие в досрочных парламентских выборах от 11 июля имеют возможность представить документы в офис Центральной избирательной комиссии (ЦИК), расположенный на улице В. Александри, 119. Сделать это можно с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00. В последний день подачи документы будут принимать с 9.00 до 17.00. Соответствующее решение было принято сегодня, 12 мая, голосами шести членов Центризбиркома, передаёт IPN.

Член ЦИК Серджиу Гурдуза предложил включить в график приёма документов и выходные дни (субботу, воскресенье), однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

На заседании также была сформирована Комиссия по проведению жеребьёвки – для определения порядка включения кандидатов в избирательный бюллетень


 
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