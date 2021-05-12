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Раду Мариан: Тупость в молдавском стиле - проводить аукцион стоимостью в 500 миллионов на закупку бланков, когда бланки есть
12.05.2021

Депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Раду Мариан осудил намерение агентства публичных услуг провести "гигантский аукцион стоимостью почти 500 миллионов лей на закупку бланков для удостоверений личности, водительских удостоверений и регистрационных сертификатов", передает Инфотаг.

Мариан назвал на своей страничке в соцсетях "тупостью в молдавском стиле" тратить такие деньги в то время, когда, по его сведениям, "на складе агентства есть 400 тысяч бланков, которых хватит почти на год".

"В условиях пандемии, с правительством в отставке и со скудным бюджетом объявлять такой аукцион нецелесообразно. Приближаются досрочные выборы, есть большие шансы получить новое правительство в июле, и начальство АПУ, по-видимому, решило, что до этого времени надо успеть провести схемы и дележ", - подозревает депутат.

По его словам, "аукцион следует немедленно прекратить, поскольку сумма слишком высока и много опасных сигналов". В связи с этим, Мариан потребовал от руководства АГУ и и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоя отказаться от проведения торгов, а от СИБ  - проверить информацию относительно возможного мошенничества. Он пообещал вскоре огласить "подробности о мошеннических схемах, связанных с приобретением бланков для документов".


 
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