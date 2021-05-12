Филат о союзе ПСРМ-ПКРМ: Это турецкий гамбит Плахотнюка

Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат заявил, что ему трудно комментировать новую коалицию между ПСРМ и ПКРМ, учитывая, что лидеры двух партий выдвигали друг другу громкие обвинения.

«Когда я впервые услышал об этой безумной идее, я подумал, что господин Воронин в характерном для него стиле доведет Игоря Додона до последнего момента, чтобы наконец поставить ему условие типа: "Хорошо, но без тебя в списках".

Я не претендую на то, что знаю Воронина очень хорошо, но я прошел через периоды, когда он правил, был в оппозиции, и мне немного известны его привычки. Сложно комментировать это. Было много действий и много обвинений, по крайней мере, со стороны Воронина в отношении Додона, и представьте, что сейчас эти партии собираются вместе идти в избирательную кампанию!», - сказал Влад Филат в эфире передачи Puterea a Patra на телеканале N4, сообщает deschide.md

Экс-премьер охарактеризовал период правления Владимира Воронина, Зинаиды Гречаный и Игоря Додона как "хороший только для власть имущих".

«При коммунистах команду Воронина, Гречаный и Додона называли лучшей командой. Может быть, это и была лучшая команда для них, для тех, кто был у власти и, конечно, для Плахотнюка, когда все было монополизировано, Молдова была изолирована, не было никаких инвестиций.

Тогда происходили серьезные вещи, отбирали бизнес, сажали в тюрьмы, государственные институты использовались в политических интересах», - сказал экс-премьер.

"Я не знаю, что эта новая-старая коалиция собирается предложить нам, но если она даст нам то яркое прошлое, которое уже было, я не хочу такого возвращения", - заявил Филат.

По словам бывшего премьер-министра, такую коалицию мог сформировать только бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, который имеет влияние на Владимира Воронина.

«Такая конструкция в Молдове может появиться только под слоганом "Турецкий гамбит" Плахотнюка. Это мое мнение. Я не хочу переоценивать его способности, потому что, если бы у него был ум, он был в другом положении. Но он имеет влияние, особенно на Воронина. Я видел это на собственном опыте. В самые деликатные и самые важные моменты была кнопка, на которую он нажимал и добивался нужного решения или желаемого поведения. Приведу для примера тот факт, что от Воронина ушли 14 депутатов, и все они были прокляты, но при этом ни одного плохого слова не было сказано о Плахотнюке», - сказал Филат.