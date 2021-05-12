Санду рассказала, куда пойдут деньги, конфискованные у сына Филата

Деньги, конфискованные у Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Влада Филата, пойдут на уход за людьми с тяжелыми формами инвалидности.

Об этом заявила президент Майя Санду после встречи с министром Великобритании по делам европейского соседства Венди Мортоном, сообщает zdg.md

«Мы решили, что финансовые ресурсы, конфискованные у Луки Филата, должны быть перенаправлены в Национальное агентство социальной помощи Молдовы для финансирования Социальной службы личного помощника для людей с тяжелыми формами инвалидности», - сказала президент Майя Санду.

«Служба индивидуальной помощи крайне важна, а сокращение бюджета, проведенное правительством в прошлом году, поставило тысячи людей с тяжелыми формами инвалидности и их семьи в очень трудное положение.

11,5 млн леев будут направлены на помощь людям с тяжелыми формами инвалидности. В 2020 году около 175 тысяч людей с ограниченными возможностями были зарегистрированы в учреждениях социальной защиты страны. Практически каждый седьмой бенефициар попадает в категорию лиц с тяжелыми формами инвалидности. Из 26 000 человек с тяжелыми формами инвалидности до трети нуждаются в постоянной помощи», - сказала глава государства.

Напомним, что власти Лондона приняли решение о переводе 456 068 фунтов стерлингов - суммы средств, хранящихся на банковских счетах гражданина Республики Молдова Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Влада Филата.

Два года назад у Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Владимира Филата, заблокировали счета в Великобритании после того, как Национальное агентство по борьбе с преступностью установило, что у него нет легальных источников дохода, а деньги поступили из офшоров.

Лука Филат привлек внимание английских правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине, заплатив почти 100 тысяч фунтов наличными.

Позже было установлено, что счета сына Влада Филата и его расходы на проживание финансировались компаниями из других стран, в основном из Турции и Каймановых островов.

Переехав в Лондон в июле 2016 года, чтобы начать учебу, Филат Лука вел экстравагантный образ жизни, тратя огромные суммы денег на роскошную жизнь.