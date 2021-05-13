ЦИК установила размер беспроцентного кредита, предоставляемого конкурентам на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о размере беспроцентного кредита, предоставляемого электоральным конкурентам на досрочных парламентских выборах от 11 июля.

Так, для каждой политической партии, общественно-политической организации и избирательного блока размер беспроцентного кредита составляет 50 тысяч леев, а для каждого независимого кандидата – 10 тысяч леев. Решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома, передаёт IPN.

Помимо этого, Центральная избирательная комиссия установила общий лимит финансовых средств, которые могут быть переведены на счёт „Избирательный фонд” электорального конкурента на досрочных парламентских выборах от 11 июля. Он составляет 20 707,70 тысячи леев.

Лимит финансовых средств, которые могут быть перечислены на банковский счёт „Предназначен для инициативной группы” с целью поддержки независимого кандидата в депутаты, установлен в размере 108 950,00 лея.