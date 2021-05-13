В чем политическая бестактность Йоханниса и Дуды в адрес Молдовы

Президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда, встретившись в Бухаресте, довольно много внимания уделили "вопросу Республики Молдова". Для многих и в нашей стране, и за ее пределами тема и интонация этой беседы глав двух европейских государств представляется по меньшей мере политической бестактностью.

"В этой ситуации нечему удивляться, мы уже очень давно наблюдаем, насколько вольно страны Запада относятся к внутренним, суверенным делам целого ряда государств, – говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной думы, член Комитета по делам СНГ Артем Туров. – Мы видели, как та же Польша и страны Балтии вели себя, например, по отношению к известным событиям в Белоруссии. И то, что так называемый коллективный Запад присвоил себе право решать, какие режимы легитимны, а какие нет, нередко приводит к трагедиям".

Российский парламентарий утверждает, что руководители некоторых западных стран отчего-то почувствовали себя "демиургами от международной политики", позволяя себе (как правило, непрошено) "помогать советами".

"А иногда – делами. У нас перед глазами пример событий на Украине, где государственный переворот, полностью смоделированный рядом европейский государств, в итоге привел к гражданскому конфликту. До сих пор гибнут люди, в том числе дети, уничтожается инфраструктура.

Мне кажется, прежде чем вмешиваться в дела другой страны, нужно для начала разобраться со своими. А у Польши и Румынии сегодня хватает своих внутренних политических проблем ", – говорит Туров.

При этом, по его мнению, Россия в аналогичных ситуациях ведет себя сегодня предельно по-джентельменски.

"Российская Федерация не пытается диктовать условия другим государствам. Мы прислушиваемся к мнению народа той или иной страны, уважаем его выбор.

Для России очень важно сохранить дружеские, добрососедские, партнерские отношения с Молдовой. Что наша страна и делает. Все могли убедиться, что даже после прихода к власти другого президента, с другими взглядами Российская Федерация не отказалась от помощи республике – например, та гуманитарная поддержка, которая осуществляется Россией для Молдовы, красноречиво об этом свидетельствует", – заявил депутат Госдумы.

Несколько иной взгляд на встречу Йоханниса и Дуды и обсуждавшуюся на ней тему Молдовы сложился у молдавского политолога Игоря Волницкого.

"Нынешние президенты Польши и Румынии являются представителями Европейской народной партии, самой крупной политической "семьи" в современной Европе. В ЕНП входит также и молдавская партия "Действие и солидарность", которую до недавнего времени возглавляла Майя Санду. Думаю, это было во многом со стороны глав польского и румынского государства выражением некой солидарности через призму принадлежности к одной и той же большой политической силе", – полагает Волницкий.

Политолог напоминает, что в 2010-2014 годах такой видный представитель Европейской народной партии, как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, также не раз высказывалась в поддержку молдавских политиков, которые возглавляли партии, состоящие в ЕНП.

А вот для политического аналитика Валентина Крылова встреча Дуды и Йоханниса еще одно подтверждение других тенденций.

"С самого момента обретения Молдовой независимости Румыния неизменно выступала в отношении республики даже не как "старший брат", а как некий бесспорный патрон, покровитель.

Поэтому ничего нет удивительного в том, что Румыния заявлениями и действиями своих послов в республике, не только господина Ионицэ, но и его предшественников, фактически объявляла Молдову неотъемлемой частью "румынского пространства". А значит, можно совершенно открыто и на любом уровне говорить о том, что молдаванам следует делать", – утверждает Крылов.

Аналитик возвращается к тезису, который неоднократно озвучивал в последние месяцы: Молдова более не является субъектом международного права, она – объект.

"В этом контексте я хотел бы отметить одно обстоятельство, важнее которого сегодня, пожалуй, нет. На днях Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что в республике, оказывается, сегодня проживают 3 283 000 избирателей. Это на 403 тысячи больше, чем на первое января 1990 года. И это очевидный нонсенс", – говорит Крылов.

За прошедшие 30 лет, напоминает политолог, часть людей из Молдовы просто уехала, часть ушла из жизни. Естественная прибыль населения не может покрыть эти потери, особенно учитывая, что еще "часть лиц отошла от юрисдикции Республики Молдова ввиду приднестровского конфликта".

"Эти три фактора говорят о том, что сегодня в Молдове примерно два миллиона избирателей. Столь огромная разница в цифрах, с моей точки зрения, – краеугольный камень сегодняшней бессубъектности молдавского государства. Государства, в котором можно делать что угодно, в том числе и "нарисовать" с помощью европейских партнеров совершенно надуманные цифры.

И эта ситуация абсолютно не беспокоит ни президента Польши, ни президента Румынии. Как и молдавский политический класс, который сегодня набрал в рот воды и молчит..." – убежден Крылов.

И делает вывод: на грядущих досрочных парламентских выборах в Молдове готовится "триумфальная победа" проевропейских сил.