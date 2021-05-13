В кишинёвском Летнем театре запускают серию концертов "Джаз в парке"

В кишинёвском Летнем театре запускают серию концертов "Джаз в парке". Мероприятия будут проводиться каждую среду.

Для соблюдения мер безопасности в связи с пандемией COVID-19 спектакли будут организовываться при заполненности наполовину (3300 мест). Для соблюдения социальной дистанции места зрителей будут помечены.

Концерты под открытым небом будут начинаться в 18:00. Пенсионеры, студенты и школьники смогут приобрести билеты за полцены (при входе), цена 25 леев.

Летний театр в Кишиневе - крупнейший в Европе театр под открытым небом. Он был построен в 1957 году, вместимость 6700 мест.