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Общество
В кишинёвском Летнем театре запускают серию концертов "Джаз в парке"
13.05.2021

В кишинёвском Летнем театре запускают серию концертов "Джаз в парке". Мероприятия будут проводиться каждую среду. 

Для соблюдения мер безопасности в связи с пандемией COVID-19 спектакли будут организовываться при заполненности наполовину (3300 мест). Для соблюдения социальной дистанции места зрителей будут помечены.

Концерты под открытым небом будут начинаться в 18:00. Пенсионеры, студенты и школьники смогут приобрести билеты за полцены (при входе), цена 25 леев.

Летний театр в Кишиневе - крупнейший в Европе театр под открытым небом. Он был построен в 1957 году, вместимость 6700 мест.


 
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