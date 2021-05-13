Украина обвинила Молдову в желании нанести вред украинским экспортерам

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) выразила обеспокоенность "протекционистскими изменениями в законодательстве Молдовы". По мнению ее членов, такие решения оказывают давление на производителей других стран, в частности, "ограничивают возможности для украинских производителей овощей и картофеля".

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт Ассоциации, это вызвано тем, что с 1 июля торговые компании Молдовы обязаны закупать и обеспечивать выкладку на торговую полку в сети розничной торговли не менее 50% продуктов питания, произведенных в РМ.

"При таких условиях украинская продукция, в частности овощная группа и картофель, останется в неконкурентных условиях при экспорте на рынок Молдовы", - убеждены в УПОА.

По мнению министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, нововведения властей Молдовы могут рассматриваться как "нарушение национального режима в отношении внутреннего налогообложения и регулирования и способны нанести вред украинским экспортерам".

В министерстве подчеркивают, что под действие закона попадают около 338 тарифных позиций, в частности: свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, мед, продовольственные товары, свежее и переработанное мясо, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы.

"Если посмотреть на сроки действия подлежащих реализации, например, помидоров молдавского производства, то они установлены на период с 15 мая по 31 октября. То есть тогда, когда на рынок Молдовы могут поставлять свою продукцию и украинские производители. При этом, они оказываются в заранее неконкурентных условиях с местной продукцией и понятно, что от этого проигрывает украинский экспортер. Для украинских производителей Молдова - единственный рынок реализации объемов картофеля, особенно мытой. Такими протекционистскими изменениями фактически осуществляется давление на производителей из других стран, в том числе ограничиваются возможности для украинских производителей овощей и картофеля", - считают в УПОА.