Молдова рассчитывает привить в 2021 году 70 процентов населения

Правительство рассчитывает, что до конца 2021 г. удастся обеспечить вакцинацию 70% населения. Как сообщили "ИНФОТАГ" в пресс-службе правительства, об этом заявил и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой на встрече в среду с Послом Китая в РМ Чжан Инхуна.

Собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание развитию эпидемиологической ситуации на национальном уровне.

Чокой выразил благодарность за пожертвование Китаем 150 тыс. доз вакцины Sinopharm и медицинского оборудования в апреле 2021 г.

Со своей стороны, Чжан Инхун выразил надежду, что вакцины и дополнительные материалы, предоставленные Китаем, будут способствовать достижению целей РМ в борьбе с пандемией.

Собеседники высоко оценили молдо-китайское сотрудничество, отметив возможности для его активизации.

В Молдове прививки получили менее 170 тыс. человек, из которых 25,4 тыс. - необходимые две дозы вакцины.