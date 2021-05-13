Два министерства предупреждают, что могут лишиться грантов и займов

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерство внутренних дел предупреждают о том, что они могут лишиться финансовых грантов и займов из-за юридической невозможности подписать международные соглашения для их освоения. Ранее парламент утвердил законодательную инициативу, которая наделяет правительство, находящееся в отставке, полномочиями по заключению международных договоров для реализации проектов в области финансовой помощи, но закон пока не промульгирован президентом страны, передаёт IPN.

Министр сельского хозяйства регионального развития и окружающей среды Ион Пержу заявил, что министерство согласовало договор о финансировании между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития, на сумму 3,1 миллиона долларов, с целью устойчивого управления земельными ресурсами.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг кредитного соглашения с ЕБРР, на сумму 26 миллионов евро, а также соглашения о финансировании в размере 15 миллионов евро – эти средства необходимы для реализации программы по обеспечению водоснабжением и канализацией населённых пунктов в районах Сорока, Рышкань, Кахул и в АТО Гагаузия.

По словам Иона Пержу, приступить к реализации программы не удастся, поскольку он не имеет права подписать это соглашение.

В свою очередь, министр внутренних дел Павел Войку заявил, что и МВД получило безвозмездный грант от Японии на сумму 19,2 миллиона долларов, за счёт которого планировалось приобрести 19 пожарных машин и машин с выдвижной лестницей, но существует угроза лишиться этих пожертвований по той же самой причине.

В связи с этим исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой рекомендовал Минсельхозу и МВД предпринять попытку провести переговоры с донорскими учреждениями с целью продления крайнего срока подписания этих соглашений. Чокой также заверил, что он проведёт переговоры с аппаратом президента для нахождения быстрого решения, которое позволило бы правительству в отставке подписывать соглашения о международном финансировании и соответствующим образом корректировать правовые рамки.