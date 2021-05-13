Киртока о территории Республиканского стадиона: там не должно быть никаких посольств

Для строительства здания посольства США в Кишиневе необходимо найти другой участок.

Так считает столичный муниципальный советник, председатель комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям мунсовета Кишинева Василий Киртока.

Он считает, что это здание нельзя возводить на территории бывшего Республиканского стадиона.

Как передает Noi.md, касаясь судьбы заброшенной территории Республиканского стадиона, Киртока отметил, что сам был директором проектной организации, и он не просто бизнесмен, а еще и человек, который профессионально разбирается в вопросах градостроительства.

– По моему мнению, в этом месте не должно быть посольств. В этом месте должен быть объект инфраструктурный, социальный, для города. Либо стадион, либо ледовый Дворец спорта, заодно там и скверик можно разбить. Но это место однозначно должно быть для какого-то социального проекта, который был бы оснащен и подземными стоянками и т.п., — подчеркнул Киртока.

Он выразил сожаление, что представители великой и уважаемой им страны связались с этим проектом, потому что вследствие таких проектов падает имидж соответствующего государства среди населения страны пребывания.

– Все кишиневцы понимают, что такого быть не должно. И я, как член команды (но не член партии) Партии социалистов в Муниципальном совете и как обычный гражданин, не поддерживаю этот проект. Я думаю, что надо и новому руководству страны и нам всем подумать, где предложить посольству этого великого государства достойный участок для того, чтобы они могли построить там то, что нужно. Я считаю, что в этом направлении надо двигаться, — подчеркнул Киртока.