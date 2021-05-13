5 вопросов о вакцинации в Молдове

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Можно ли выбрать производителя прививки самостоятельно, на каком этапе вакцинации находится страна и какие прививки есть в доступе – ответили на самые популярные вопросы о вакцинации в Молдове.
1. На каком этапе вакцинации находится Молдова?
Как сообщили в минздраве, прививку с 11 мая могут получить следующие категории граждан: работники пищевой промышленности, предприятий по поставке воды, энергопредприятий, фармацевтической промышленности, транспортного сектора, связи и телевидения, гостиниц и ресторанов, парикмахерских и косметологических салонов, театров и концертных организаций, библиотек, банков, почты, представители религиозных конфессий.
В минздраве добавили, что вместе с этими категориями могут привиться и члены их семей. Также в стране продолжаются первый и второй этапы вакцинации, которые включают иммунизацию медицинских работников, людей старше 60 лет.
2. Какие прививки от ковида есть у Молдовы и сколько?
В субботу, 24 апреля, в страну доставили 71 тыс. доз вакцины российского производства Спутник V. Из этой партии 31 тыс. доз отправили Приднестровью.
Кроме того, 27 апреля в Молдову из Китая прибыла партия вакцин против коронавируса. Речь о 150 тыс. доз препарата производства Sinopharm, бесплатно переданных китайскими властями, и 100 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые Молдова купила.
А 7 мая в Молдову доставили из Румынии еще одну партию вакцины от коронавируса AstraZeneca — 100,8 тыс.
3. Побочных эффектов много?
Из общего числа вакцинированных лишь у 1189 человек были легкие симптомы: температура до 38, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах. Из общего числа вакцинированных первой дозой 311 человек заразились коронавирусом.
4. Можно ли самостоятельно выбрать вакцину?
Главное управление социальной помощи и здравоохранения примэрии Кишинева и учреждения первичной медико-санитарной помощи, а также территориальные медицинские ассоциации, центры семейных врачей, частные медицинские центры первичной медико-санитарной помощи и пригородные медицинские центры обеспечат полную и немедленную мобилизацию для иммунизации от COVID -19 по свободному обращению населения муниципия Кишинев.
5. А делать тем, кто не может самостоятельно добраться до центра вакцинации?
6. А можно ли записаться на вакцинацию онлайн?
На третьем этапе вакцинации от коронавируса в Молдове обещали запустить онлайн-платформу для записи на прививку.
7. Где можно привиться?
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