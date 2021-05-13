5 вопросов о вакцинации в Молдове

Можно ли выбрать производителя прививки самостоятельно, на каком этапе вакцинации находится страна и какие прививки есть в доступе – ответили на самые популярные вопросы о вакцинации в Молдове.

1. На каком этапе вакцинации находится Молдова?

11 мая в Молдове начался третий этап вакцинации от COVID-19.

Как сообщили в минздраве, прививку с 11 мая могут получить следующие категории граждан: работники пищевой промышленности, предприятий по поставке воды, энергопредприятий, фармацевтической промышленности, транспортного сектора, связи и телевидения, гостиниц и ресторанов, парикмахерских и косметологических салонов, театров и концертных организаций, библиотек, банков, почты, представители религиозных конфессий.

В минздраве добавили, что вместе с этими категориями могут привиться и члены их семей. Также в стране продолжаются первый и второй этапы вакцинации, которые включают иммунизацию медицинских работников, людей старше 60 лет.

2. Какие прививки от ковида есть у Молдовы и сколько?

По словам госсекретаря минздрава Игоря Курова, Молдова до сих пор получила 266 тыс. доз вакцины VaxZevria (AstraZeneca), из которых почти половину (131 тыс.) распределили по пунктам вакцинации, а 99 897 доз уже ввели пациентам. Из 24,5 тыс. доз препарата Pfizer, которые поступили в Молдову, 23 тыс. уже распределили в пункты вакцинации и ввели пациентам.

В субботу, 24 апреля, в страну доставили 71 тыс. доз вакцины российского производства Спутник V. Из этой партии 31 тыс. доз отправили Приднестровью.

Кроме того, 27 апреля в Молдову из Китая прибыла партия вакцин против коронавируса. Речь о 150 тыс. доз препарата производства Sinopharm, бесплатно переданных китайскими властями, и 100 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые Молдова купила.

А 7 мая в Молдову доставили из Румынии еще одну партию вакцины от коронавируса AstraZeneca — 100,8 тыс.

3. Побочных эффектов много?

Специалисты по поствакцинальным реакциям говорят, что у любой вакцины есть побочные реакции, независимо от степени ее эффективности. По их словам, в Молдове до сих пор не зарегистрировали ни одного случая анафилактического шока или серьезных побочных реакций на вакцины.

Из общего числа вакцинированных лишь у 1189 человек были легкие симптомы: температура до 38, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах. Из общего числа вакцинированных первой дозой 311 человек заразились коронавирусом.

4. Можно ли самостоятельно выбрать вакцину?

Да!

Главное управление социальной помощи и здравоохранения примэрии Кишинева и учреждения первичной медико-санитарной помощи, а также территориальные медицинские ассоциации, центры семейных врачей, частные медицинские центры первичной медико-санитарной помощи и пригородные медицинские центры обеспечат полную и немедленную мобилизацию для иммунизации от COVID -19 по свободному обращению населения муниципия Кишинев.

5. А делать тем, кто не может самостоятельно добраться до центра вакцинации?

Для тех, кто не может самостоятельно добраться до центра вакцинации, организованы мобильные бригады, которые будут ездить к гражданам на дом (пожилым людям, либо маломобильным гражданам).

6. А можно ли записаться на вакцинацию онлайн?

Пока нет, но уже скоро.

На третьем этапе вакцинации от коронавируса в Молдове обещали запустить онлайн-платформу для записи на прививку.

7. Где можно привиться?

Помимо поликлиник, теперь есть возможность привиться в Муниципальном центре вакцинации (ул. Петру Рареша, 18). Зарегистрироваться на вакцинацию можно