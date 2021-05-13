Кишиневская кольцевая дорога отремонтирована на 46%

Ремонтные работы на кольцевой дороге М2 - Кишинев завершены более чем на 46%.

Сейчас на участке дороги протяженностью 6,5 км ведутся работы по выемке грунта, срезанию имеющегося слоя асфальтобетона, возведению основания дорожной конструкции и трубчатого моста, передает moldpres.md

«Улучшение объездной дороги, расположенной примерно в 10 км к западу от Кишинева, направлено на сокращение интенсивного транспортного потока, который в настоящее время проходит через столицу, уменьшение пробок, обеспечение дорожного движения и уменьшение загрязнения воздуха в городе», - сказал временно исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации автомобильных дорог (ASD) Вячеслав Потоп после проверки хода работ на объекте.

Проект по ремонту четырехполосной кольцевой автомагистрали предусматривает реконструкцию существующей дорожной сети, установку около 90 дорожных знаков, строительство двух участков с круговым движением, ремонт пяти существующих мостов и строительство пяти новых мостов.

Работы по ремонту объездной дороги начались в конце сентября 2019 года и выполнялись совместно двумя местными компаниями. Подрядчики обязались завершить ремонт к концу сентября этого года.

Работы финансируются из средств Европейского инвестиционного банка, который предоставил правительству Республики Молдова кредит в размере около 10 млн евро.