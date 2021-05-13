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Здоровье
У молдаван, желающих привиться в Яссах, должно быть румынское гражданство
13.05.2021

Граждане Молдовы, не имеющие румынского гражданства, не смогут участвовать в марафоне вакцинации против COVID-19 в Яссах, Румыния.
Таким образом, только граждане Молдовы, имеющие двойное гражданство, могут быть вакцинированы на основании румынского удостоверения личности. Разъяснения были предоставлены Государственным университетом медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану, сообщает ipn.md

Напомним, что с 16.00 пятницы, 14 мая, до 8.00 понедельника, 17 мая, в Университете медицины и фармацевтики им. Григоре Т. Попа в Яссах, Румыния, лица, достигшие 16 лет, могут пройти иммунизацию без предварительной записи. Вакцинация будет проводиться сывороткой производства Pfizer.

В университете будет организовано 20 потоков для иммунизации. В этой масштабной акции, которая будет проходить в режиме нон-стоп, на добровольных началах будут задействованы более тысячи членов академического сообщества университета - преподавателей, студентов и административного персонала.

Вторую дозу прививки можно получить через 21 день после первой дозы, в выходные дни 4-6 июня.


 
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