Сколько веревочке ни виться, а конец всегда у Хогана: перед отпуском мэр Бельц провел консультацию с послом США

Александр КАЗАНСКИЙ

12 мая мэр Бельц снова ушел в отпуск. С начала года Ренато Усатый как минимум трижды совершал заграничные вояжи, с 1 января он отсутствовал на рабочем месте 30 дней. Перед отпуском лидер «Нашей партии» провел встречу с послом США Дереком Хоганом в штаб-квартире политформирования и сообщил в соцсети, что собеседники «обсудили политическую ситуацию в Молдове».



Возможно, Усатый встретился с послом в канун отпуска по той причине, что едет на Северный Кипр, где находится сейчас беглый преступник Влад Плахотнюк. Возможно, он исполняет роль связного.

Но главный парадокс этой встречи в том, что Усатый накануне заявил, что он – человек, «на которого не могут повлиять ни русские, ни американцы, ни европейцы». Однако в преддверии досрочных выборов в парламент его беседы с представителем американской дипмиссии приобрели регулярный характер. Это уже вторая встреча с Дереком Хоганом за последние месяцы. Усатый также консультировался с послом ЕС Петером Михалко и послом Австралии в Молдове Брюсом Эдвардсом.



В 2014 году за три дня до парламентских выборов партию «Patria», которую тогда возглавлял Усатый, исключили из предвыборной гонки, обвиняя в получении денег из-за рубежа. Сегодня оппоненты обвиняют Усатого в связях с румынскими спецслужбами и с Плахотнюком. Еще в 2019 году он пытался это опровергнуть, утверждая, что лидер социалистов Игорь Додон якобы заказал данную у информацию за 2,5 миллионов долларов. Суд счел эти заявления клеветническими и обязал Усатого их опровергнуть.

5 мая ЦИК зарегистрировала избирательный блок «Ренато Усатый», в который вошли «Наша партия» и полностью подконтрольная ей «Patria». О том, почему блок назван так нескромно, Усатый рассказал на брифинге 4 мая: «Многие могут ошибиться, если будут две-три партии с похожими названиями, поэтому мы приняли такое решение: никто не ошибется».

На самом деле два слова - «Ренато Усатый» - это все, что может сказать блок избирателям. Нет никакой доктрины, никакой стратегии, никакого видения ситуации в стране, никаких планов выхода из кризиса. Есть просто пешка, которую двигают по доске «зарубежные партнеры». При этом со своими собственными партнерами у Усатого явная проблема. Он смог назвать лишь трех членов блока, и все были в свое время скомпрометированы. Бывший депутат от ДПМ Юрий Болбочану обвинялся в шпионаже и измене Родине, Анатолий Чуботару уволен с должности главы РКБ, Марин Чобану – с должности администратора бельцкой СЭЗ. Последний с 2016 года еще и состоял в Партии закона и справедливости под руководством генерала Николая Алексея - известного фронтиста и униониста.

Впрочем, сам Усатый с кем только ни знался - с Филатом, Плахотнюком, Санду, в интересах которой 28 апреля организовывал акцию протеста у здания КС. Причем насмешил всех, призвав участников взять с собой белые хризантемы - символ чистоты и невинности. НП якобы готовит избирателям «светлое будущее без коррупции». Но самого Усатого обвиняли и в крышевании наркотрфика, и в участии в "ландромате", и в коррупции, и в сокрытии доходов. Он судился с депутатами, от которых требовал компенсации в миллион лей: те обратились в НОН и генпрокуратуру с запросом о проверке имущества мэра Бельц, выявив несоответствия в декларациях, обвиняли его в реализации в городе коррупционных схем и в том, что он записывает доходы на родителей. В эфире телепрограммы «Cutia Neagra» на TV8 журналист Марианна Рацэ попросила Усатого прокомментировать фрагмент из статьи о нём в «Википедии», где сказано, что его имя было связано с несколькими преступлениями и скандалами, а также рейдерской атакой на «Универсалбанк». Усатый не нашел достойного ответа и посоветовал телеведущей «укладывать плитку в Италии».

Что бы ни сказали сегодня о лидере НП - никто не удивится, всем ясно, что он прошел огонь, воду и медные трубы. Вы не встретите Ренато в очереди за бесплатным супом, но он – за бедных, практически наш молдавский Робин Гуд, жаждущий сердечного интереса к себе малоимущих и малограмотных. Его потом и криком заработанные рейтинги сделали его народным политическим артистом, заслуженным клоуном Республики Молдова, способным мгновенно выдавать репризы и разговаривать с массами на языке демагогии. Все, что он может, - смешить галерку. Нет никакой партии, ни вашей, ни нашей, есть комик-группа.

Усатый неприличен. Но почему бы Хогану не попробовать провести его в парламент, если других вариантов нет?