Социалисты предлагают дополнить 48-ю статью Конституции – „Семья”

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Семья
Депутаты от Партии социалистов предлагают внести дополнения в статью Конституции №48 – „Семья”, предусмотрев в ней, помимо формулировки „Семья основана на браке, заключённом по взаимному согласию мужчины и женщины”, запрет на регистрацию брака между лицами одного и того же пола. Другое положение, которым предлагается дополнить Конституцию, предусматривает, что родителями ребёнка являются мать и отец, передаёт IPN.
Инициатива выдвинута в канун Дня семьи и призвана укрепить институт семьи. В ходе пресс-конференции депутат Василе Боля выразил обеспокоенность тем, что в последние годы заявляют о себе силы, препятствующие продвижению традиционных ценностей. „Различные движения, которые посягают на традиционные ценности, традиционную семью, различные марши и пропаганда нетрадиционных ценностей, приобрели большой размах в последние годы”, - отметил парламентарий.
„На законодательном уровне в Конституции закреплено, что семья основана на отношениях между мужчиной и женщиной. В то же время мы считаем, что в этом плане Конституцию следует улучшить. И мы предлагаем эту идею – изменить и улучшить положения статьи 48 Конституции, введя в неё, помимо того, что семья основана на отношениях между мужчиной и женщиной, и другие положения. Такое как: государство запрещает регистрацию браков между партнёрами одного и того же пола. И следующее: родителями детей являются отец – родитель мужского пола, и мать, родитель женского пола”, - отметил Василе Боля.
До конца этого дня будет собрано необходимое количество подписей для выдвижения инициативы, сообщил депутат. Также готовится стратегия, направленная на развитие семьи.
Его коллега Владимир Односталко уточнил, что в предлагаемом проекте предусмотрены санкции за продвижение нетрадиционных ценностей. Социалисты будут настаивать на том, чтобы Республика Молдова не ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которая, по их словам, „лоббирует вещи, разрушающие семейные ценности”.
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