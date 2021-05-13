Политический расклад перед выборами: что ждет социалистов и коммунистов

Чтобы проанализировать, насколько эффективен блок между Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партией коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), во-первых, нужно посмотреть условия, на которых он был создан. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Ян Лисневский.

Накануне представители представители ПСРМ и ПКРМ подали в Центральную избирательную комиссию документы о регистрации электорального блока.

По его словам, если блок создается на условиях договора или какого-то соглашения между политическими партиями, как это было, к примеру, в случае с "Демократической Молдовой" в 2005 году, то, естественно, это позволяет мобилизовать большую часть электората и не входить в разногласия буквально со своими же сторонниками.

"Это может повлиять на то, что на левом фланге (появится - прим. ред.) большее число людей, которые все-таки определятся. Из-за конфликтов между партиями всегда есть электорат неопределенный, который в конце концов не решается идти на выборы из-за этой постоянной политической борьбы. Объединение левого или правого фланга приводит к тому, что все-таки избиратели настраиваются на определенную цель", – сказал Лисневский.

В случае блока молдавских социалистов и коммунистов, то, как считает аналитик, пока многое неясно – как они пойдут на выборы, какие списки будут. Впрочем, создание блока, по его мнению, является плюсом. Так же, как и в случае с объединением политформирований Ренато Усатого "Нашей партии" и "Родины" в единый блок.

"На правом фланге мы не видим объединения. Если это и произойдет, то проблема в том, что оно будет, скажем так, при давлении извне. Как показала история, это может привести к небольшому конфликту. Подобный конфликт мы наблюдали между Цыку и PAS, между Нэстасе и PAS, между Нэстасе и Цыку… Есть еще множество партий-унионистов. И здесь существует проблема", – добавил Лисневский.

Кроме того, как полагает эксперт, не стоит забывать и про центристов или левоцентристские партии. "Несмотря на то, что Партия "Шор" считается левой по доктрине, это политформирование больше смещено в центр, основывается на социально-экономическом блоке и на более возрастном электорате. Пока ситуация достаточно хорошая для левых партий и даже для центристов. Однако пока неизвестно, что будет на правом фланге", – уточнил Лисневский.

Говоря о шансах блока социалистов и коммунистов с учетом критики в адрес друг друга в прошлом, то, по мнению эксперта, все зависит от предвыборной кампании.

"Если не будет конфликта между этими партиями в блоке, если не будет вопросов по поводу списков, программы, электоральной стратегии, то они будут в выигрыше. Если это будет на примере блока ACUM с постоянными конфликтами и перепалками, то они могут потерять", – добавил Лисневский.

Как считает аналитик, в Молдове политическая кампания базируются в основном на битве между политическими векторами или между политическими партиями.

Окажется ли эффективным блок социалистов и коммунистов

Политолог Анатолий Цэрану, отвечая на вопрос, пойдет ли на пользу молдавским социалистам и коммунистам создание блока или может произойти обратный эффект, отметил, что не исключено ни то, ни другое. Однако, как считает эксперт, вероятность эффективности такого "союза" с электоральной точки зрения превышает второй вариант. "Потому что всегда коагуляция сил приносит эффект. Избиратели хорошо относятся к любому сбору сил в единый кулак. Это аксиома любых избирательных кампаний", – отметил Цэрану.

По его словам, молдавский электорат, особенно левый, голосует по геополитическому принципу. Как полагает собеседник, большинство электората проигнорирует политические разборки между этими политформированиями, которые были ранее. "Но, разумеется, найдется какая-то определенная часть и воспримет это, и это скажется на общем проценте. Если бы этих высказываний не было, то результат был бы выше, чем тот, который ожидается", – считает собеседник.

Аналитик уточнил, что на данном политическом этапе глубинные интересы лидера Партии социалистов Республики Молдова и главы Партии коммунистов совпадают.

"Для Воронина важно вернуть партию в парламент, а для Додона – увеличить электоральную поддержку и таким образом сохранить себя в качестве лидера Партии социалистов. Сейчас интересы обоих политиков совпадают, а это значит, что они, которые друг друга плохо переносят, будут вынуждены идти в тандеме", – добавил политолог.

Судьба правого фланга

Что касается правого фланга, то, как считает Цэрану, "если унионисты (сторонники объединения Молдовы и Румынии) не выступят в ближайшее время и не сумеют организовать привлекательный электоральный проект, то у PAS будут большие проблемы в том, что касается создания проевропейской коалиции. И PAS придется обращаться за помощью вероятных партнеров к партиям левого толка, а это уже скажется на общем проевропейском курсе Молдовы".

"В этом смысле для PAS жизненно важно, чтобы унионисты сумели создать свой проект и набрали необходимое количество мандатов, чтобы создать фракцию в парламенте. Дело в том, что Майя Санду не пользуется поддержкой достаточно широкой части унионистского электората. И это обстоятельство, по всей видимости, приведет к значительной потере голосов на унионистком фланге для PAS", – заявил Цэрану.

Все о политическом кризисе в Молдове

В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.