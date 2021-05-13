НОН требует конфискации у Жиздана более 770 тысяч лей

Национальный орган по неподкупности требует конфискации более 770 тыс. леев у одного из депутатов Демпартии. Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Речь идет об Александре Жиздане, министре внутренних дел в 2016-2019 гг. В сообщении НОН отмечается, что депутат с августа 2017 по июнь 2019 г. положил на счет сына в молдавском банке около 39 тыс. евро - эквивалент 770 тыс. леев, не указав в декларации источник происхождения средств.

Также депутат не указал в информации о доходах от зарплаты и надбавок более 53 тыс. леев, наличие пристройки в селе Моловата района Дубэсарь, три объекта недвижимости на юге Нидерландов, включая квартиру, находящихся в пользовании одного из детей.

В связи с этим, инспектор НОН, занимавшийся проверкой имущества депутата, распорядился конфисковать имущество депутата на сумму более 770 тыс. леев и обратился в Генпрокуратуру в связи с сокрытием данных в декларации об имуществе. Депутат также рискует получить запрет занимать госдолжности в течение трех лет.