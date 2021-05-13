Майя Санду: Нет проблем с финансированием выборов

Президент Майя Санду считает, что проблемы с финансированием выборов не существует. Как передает "ИНФОТАГ", об этом она заявила в четверг в эфире Radio Moldova.

По ее словам, предоставленные правительством 70 млн. леев - только первый транш, чтобы ЦИК мог приступить к подготовке к выборам.

"Будет и второй транш. Знаю, что сейчас распространяется большое количество спекуляций, особенно со стороны партий, которые боятся выборов, и из-за этого пытаются оттянуть их. В первую очередь, правительство обязано найти деньги. Во-вторых, расходы госбюджета составляют порядка 50 млрд. леев и абсолютно понятно, что из этой суммы можно изыскать 120-125 млн. леев на выборы. В-третьих, мы уже могли получить порядка 720 млн. леев от ЕС, которые должны были прийти еще в марте-апреле, но не пришли из-за саботажа министров Додона", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что Игорь Додон лжет "в надежде избежать досрочных выборов".

"Ресурсы можно найти. Мы видим манипуляции, оказание давления на правительство, чтобы не выделять деньги на выборы", - отметила президент.

Она сообщила, что второй транш предоставления средств на выборы последует через несколько недель. По ее мнению, также можно сэкономить на защитных и дезинфицирующих средствах, так как можно использовать пожертвования из-за рубежа.

"В скором времени большая партия средств защиты придет из Германии в результате договоренностей с канцлером Ангелой Меркель. Господин Чокой, в качестве главы правительства должен обеспечить предоставление средств. Это зависит не от его желания, или Игоря Додона. Я все еще надеюсь, что максимум до конца июня Молдова сможет получить эти 720 млн. леев от ЕС. Министерства просто должны совершить определенные действия, которые следовало сделать еще в марте", - сказала глава государства.

Отвечая на вопрос об отношении к предвыборному социалистов и коммунистов, она сообщила, что "они пошли на это от отчаяния и страха перед избирателями".

"Они пытались сделать невозможным проведение этих досрочных парламентских выборов. Теперь пытаются спастись в этом блоке. Но их ничего не спасет. Досрочные выборы - прекрасная возможность для будущего Республики Молдова. Это возможность на следующие 30 лет", - заявила Майя Санду.