Голя о союзе ПСРМ и ПКРМ: Брак по расчёту редко бывает счастливым

Журналист и телеведущий Анатолий Голя прокомментировал создание предвыборного блока ПСРМ-ПКРМ.

«В “следующем” парламенте (образца 2019 года) коммунисты не создали коалицию ни с левыми, ни с правыми. Они просто туда не прошли. Поэтому на сей раз стали менее "последовательными" и "привередливыми"», - написал Голя на своей странице в facebook.

Он отметил, что "партнеры по новому блоку преподнесут друг другу еще немало сюрпризов".

"Брак по расчету редко бывает счастливым. Я согласен со всем, что говорил Воронин про Додона и Додон про Воронина. Дальше - пусть они спорят и переубеждают друг друга", - написал журналист.

Напомним, в 2018 году Воронин заявил, что ПКРМ не вступит в союз ни с ДПМ, ни с ПСРМ в следующем парламенте. В 2019-м председатель партии ПКРМ, комментируя союз ДПМ-ПСРМ, заявил, что "во время правительства Санду ничего не поменялось. Мафия, банда ДПМ и социалисты продолжали всегда вместе трудиться. В креслах поменялись только фамилии министров".