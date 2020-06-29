Интересное Шпион, передавший британские атомные секреты Москве, разоблачен спустя 70 лет Спустя 70 лет стало известно имя человека, который передавал СССР британские секреты, связанные с атомной бомбой. Агент по кличке "Эрик" снабжал Москву секретной информацией в течение 10 лет и тем самым этот шпион подготавливал почву для холодной войны. Этим неуловимым шпионом оказался австрийский физик Энгельберт (Берти) Брода, сообщает InoPressa со ссылкой на The Times.



Блестящий ученый, Энгельберт Брода участвовал в атомных разработках во время Второй мировой войны. Он работал в Кавендишской лаборатории в Кембридже, откуда и слал в Москву массу секретов, в том числе чертежи одного из первых атомных реакторов, который использовался в американском "Проекте Манхэттен", явствует из документов MI-5 и КГБ.



Советская разведка ценила Броду как основной источник разведданных о ядерных разработках, MI-5 подозревала его, следила за ним, перлюстрировала его письма и фиксировала каждый его шаг, но он так и не был разоблачен. На момент своей смерти в 1983 году он был авторитетным профессором Венского университета.



Информация о громадном вкладе Броды в шпионаж содержится в новой книге, опубликованной в США. Исследование основано на материалах бывшего сотрудника КГБ Александра Васильева, который в 1990-е годы переписывал секретные документы из архивов своего ведомства. MI-5 также недавно рассекретила свои досье на Броду.



Энгельберт приехал в Великобританию в возрасте 28 лет в 1938 году, сбежав из Германии. Сын австрийского аристократа, он был красив и очень умен. Энгельберт также был пламенным коммунистом - он возглавлял союз немецких студентов-коммунистов и при нацистах дважды сидел в тюрьме. Возможно, он еще в 1931 году был курьером советской разведки.



Через несколько месяцев после приезда Броды в Лондон британские спецслужбы именовали его лидером австрийской компартии в стране. Его товарищем по организации была Эдит Тюдор Харт, австрийская красавица, которая вышла замуж за англичанина и получила британское гражданство. С 1926 года Харт также работала на советскую разведку под кличкой "Эдит". Это она рекомендовала Москве завербовать Кима Филби и его первую жену, австриячку Литци. Вскоре у Тюдор Харт начался роман с Бродой.



В 1941 году Броде предложили работать в Кавендишской лаборатории над атомными реакторами и контролируемой цепной реакцией. В правительстве заключили, что такому выдающемуся ученому не следует сидеть без дела. Менее чем через год Брода послал в Москву через Тюдор Харт свое первое донесение. В декабре 1942 года советский резидент отрапортовал, что "Эрик" полностью информирован о разработках в Британии и США.



Атомные секреты передавали в Москву еще несколько агентов-британцев: сотрудник MI-6 Джон Кейрнкросс по кличке "Лист", завербованный Блантом и Берджессом, Мелита Норвуд ("Тина"), разоблаченная в 1999 году, а также физик Аллан Нанн Мэй, в 1946 году приговоренный к 10 годам тюрьмы за шпионаж на СССР.



Неуловимый шпион-коммунист работал за идею



"Советские источники в Англии первыми снабдили Москву разведданными об атомных разработках. Среди этих материалов были ценные и сверхсекретные документы, которые послужили отправной точкой для закладки основ и организации работ над задачей атомной энергии в нашей стране", - сказано в служебной записке Павла Фитина, который с 1939 по 1946 год возглавлял внешнюю разведку органов госбезопасности СССР (цитируется по книге "Шпионы" Харви Клера, Джона Эрла Хейнса и Александра Васильева).



Когда агент советской разведки предложил Броде деньги за информацию, тот обиделся, подчеркнув, что работает за идею.



Брода не знал, что MI-5, относившаяся к нему все более подозрительно, сумела завербовать среди австрийских коммунистов своего шпиона. Подлинное имя этого информатора по кличке "Каспар" до сих пор не оглашено, но он пользовался большим доверием у Тюдор Харт и Броды.



Но Брода принимал тщательные меры предосторожности: он договаривался о встрече со связным, делая отметку на странице телефонной книги в определенной телефонной будке. Благодаря Броде агенты Москвы обзавелись копией ключа от библиотеки, где хранились материалы об атомных разработках. В конце 1943 года Брода занялся исследованиями практического применения плутония - существование самого этого вещества было строго засекречено.



Осознав, что британская ядерная программа атакована шпионами, власти США стали предоставлять свою информацию британцам лишь в ограниченном масштабе. Позднее обнаружилось, что и американская ядерная программа была тщательно взломана советской разведкой.



В 1947 году Брода покинул Британию якобы ненадолго, для поездки в отпуск, а в 1948-м обосновался в Австрии и стал преподавателем Венского университета, где и проработал до конца своих дней.



С годами в Британии росла убежденность в том, что Брода шпионил на СССР - дополнительным подтверждением стал тот факт, что Хильдегарда, бывшая жена Броды, через несколько месяцев после освобождения Нанна Мэя вышла за него замуж.



Споры о том, в какой мере советские шпионы по обе стороны Атлантики способствовали ускорению разработок атомной бомбы в СССР, продолжаются. Но служебная заметка Фитина наводит на недвусмысленный вывод: разведданные Броды и других стали основой для работы советских атомщиков, резюмирует The Times.

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