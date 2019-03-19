Татьяна Семенова: «Цивилизованный человек не должен болеть герпесом!»

Так ли безобидна простуда на губах? Можно ли избавиться от герпеса и как правильно с ним бороться?

Об этом мы беседуем с докто­ром медицинских наук, профессором, академиком Российской академии медико-технических наук, главным врачом Герпетического центра Татьяной Семеновой.

Многолик и вездесущ

– Татьяна Борисовна, вирусными инфекциями занимаются многие учреждения. Почему для борьбы с герпесом создали отдельный центр?

– Когда возникла идея создания центра, вирусами в России не занимался почти никто. В 1987 году на базе Московского городского кожно-венерологического диспансера был открыт кабинет, где стали лечить герпес. Тогда, 22 года назад, приходилось доказывать, что это не просто кожное заболевание, от него страдает иммунная система, да и любой орган! Вирус поражает нервные окончания, а они есть везде. В 1992 году, после 5-летнего опыта работы кабинета, был создан Московский городской герпетический центр.

– Насколько герпес распространен?

– Носителями герпеса 1-го типа (он вызывает то, что называют «простудой» на губах, а также высыпания на конъюнктиве глаз и вообще на любом участке кожи верхней части туловища) являются более 95% взрослого населения планеты. Дети чаще всего инфицируются в семье еще до 3 лет воздушно-ка­пельным путем.

Кожу и слизистые оболочки нижней половины тела поражает вирус герпеса 2-го типа, его называют генитальным. Считается, что к 35-40 годам его получают от 60 до 80% людей. Но у 70-80% инфицированных нет клинических проявлений.

Остальные виды герпесвирусов не дают заметных проявлений нередко маскируются под другие заболевания. Например, есть вирусы герпеса, которые вызывают повышенную утомляемость, так называемый «синдром хронической усталости».



– Если нет проявлений – может, и не так все страшно?

– Наоборот – это и есть самое страшное! Ведь больной все равно может быть заразен, и в его собственном организме вирус может размножаться и поражать печень, селезенку, нервную систему. Одна из самых серьезных проблем – патология беременности, многократные выкидыши, уродства и гибель плода. Конечно, это случается далеко не с каждой женщиной – носительницей вируса. Но если представить, что это произойдет именно с вашими близкими – разве легче от того, что тысячи других благополучно «проскочили»?

Подход – только комплексный!

– Все так серьезно… Но ведь к лихорадке на губе мы относимся пренебрежительно. Значит, это неправильно?

– Правильно, если лихорадка выскакивает не чаще 3 раз в год и проходит дней за пять. Это так называемый бытовой герпес, вызванный временным снижением иммунитета в результате переохлаждения, ОРВИ, стресса… А вот когда простуда возникает чаще и держится долго, образуются массивные корки, отек (так как вирус поражает лимфатическую систему, в качестве осложнения может развиться слоновость губы и лица) – требуется помощь врача.

– Он поможет избавиться от вируса?

– Удалить из организма вирус невозможно. Можно существенно уменьшить частоту и длительность рецидивов, добиться ремиссии на годы. То есть вирус в организме есть – заболевания нет.

– Чем нужно лечиться? Противовирусными препаратами?

– На Западе принят такой стандарт – длительно, годами назначать эти препараты. Мы так не лечим, ведь это дорого и неполезно – любая химия, бесконечно вводимая в организм, рано или поздно вызывает проблемы. Кроме того, вирус может «привыкнуть» и стать нечувствительным к данному лекарству. Так что нужен подход комплексный, поэтапный. Еще очень желательно, чтобы человек подкорректировал образ жизни. Ведь постоянные стрессы, неблагоприятная экология – отягчающие факторы. В маленьких городах, в сельской местности герпесом болеют гораздо реже, чем в мегаполисах…

– Многие отказываются лечиться, думают, что это очень долго и дорого. Могут ли оказать помощь где-то, кроме коммерческих центров?

– В районном КВД, совершенно бесплатно. Методы лечения известны, лекарства есть.

Говорите, долго… Ну, три-четыре месяца. Назовите хоть одно хроническое заболевание, которое можно вылечить быстро. Дорого… Иногда несведущий человек может подумать, что из него просто тянут деньги, назначая бесконечные анализы. Но нельзя лечить генитальный герпес, если не исключены и не пролечены бактериальные инфекции. Потом есть выбор – наши или отечественные препараты, это тоже влияет на стоимость. Ну и, конечно, лечение всегда дороже, чем профилактика.

Болезнь «инженерного звена»

– Какая же профилактика, если все повально заражены?

– Профилактика генитального герпеса необходима. И она такая же, как и для всех половых инфекций: качественный презерватив. Прежде чем перейти к незащищенному сексу, нужно, не стесняясь, обоим партнерам провериться, выяснить, у кого какой «букет», пролечиться. Также очень важна профилактика патологии беременности – если планируете стать мамой, надо обязательно обследоваться!

– Если уже случилась «внеплановая» беременность, можно как-то защитить плод от вируса?

– Да, герпес можно и нужно лечить и во время беременности. В крупных городах много специализированных центров, которые занимаются этими вопросами. К сожалению, врачи в женских консультациях часто сами пугаются, получив результаты анализов, и пугают будущую маму. Некоторые даже рекомендуют прервать беременность. Но герпес не является показанием для аборта!

– Я слышала, что герпесом чаще страдают женщины, чем мужчины…

– Это правда.

– Можно ли говорить о наследственности, как факторе риска?

– Безусловно. Поломка противовирусного иммунитета прослеживается в поколениях: у бабушки, у мамы, у дочки. В 1978 году американские ученые ввели такое понятие – «герпетизм», то есть склонность к развитию рецидивирующего герпеса.

Когда я в 1983-84 годах писала кандидатскую диссертацию, обнаружила (а потом прочла и в западных статьях), что герпесом тяжелее болеют люди, занятые интеллектуальным трудом, – так называемое «среднее инженерное звено», которые должны и сами кем-то управлять, и подчиняться начальству. Сейчас уже, думаю, нет такой зависимости. Раньше ты получил образование – и всю жизнь инженер. Теперь возможности выбора у людей больше.

– А еще чем отличаются ваши сегодняшние пациенты от тех, что были 20 лет назад?



– У них больше психо-эмоциональных проблем. А сам герпес стал более злым, чаще возникают осложнения. Думаю, это связано с тем, что иммунная система людей «подсела» на фоне стрессов и плохой экологии.

Лечить, а не маскировать!

– Сейчас сезон отпусков. Правда ли, что ультрафиолет провоцирует обострение герпеса?

– Да, есть даже такое понятие – солнечный герпес, это высыпания на лице, которые преследуют человека именно на курортах.

– Помогают ли солнцезащитные средства?

– Можно попробовать ими воспользоваться. Но все-таки тем, у кого есть эта проблема, мы рекомендуем во время отпуска принимать противовирусные препараты – по профилактической схеме, посоветовавшись с врачом.

– Многие высыпания герпеса на лице замазывают помадой, тональным кремом…

– Болезнь надо лечить, а не маскировать! У цивилизованного человека не должно быть рецидивирующего герпеса. Ведь это – источник проблем для него самого и источник заражения для окружающих!

– Появились ли в последнее время новые методы диагностики и лечения герпеса?

– Вирусология очень бурно развивается последние 20 лет. Ученые открывают новые вирусы и способы борьбы с ними. Сейчас научились уже лечить смешанные инфекции (бактериально-вирусные и вирусно-вирусные), многие осложнения.

Сегодня мы знаем точно: практически все изменения, которые вызывает вирус в организме, обратимы при правильной и свое­временной терапии. И опыт нескольких десятилетий позволяет нам добиваться весомых результатов более чем у 90% пациентов!