Сенсационные открытия о династии Кантемиров

Корни господарской династии Кантемиров ведут к правителям Золотой орды; мать одного из предков Кантемиров была китаянкой; дед господаря Димитрие Кантемира был казнен султаном, потому что был неудобным; а отец Димитрие, Константин, принял трон Молдовы в качестве благодарности за то, что спас со своими воинами от неминуемой гибели гарем султана – об этих и других удивительных открытиях рассказал посол Федор Ангели в рукописи своей книги "Эпоха и родословие Кантемиров (новая трактовка)".

Дипломат, журналист, писатель и исследователь Федор Ангели сделал эти открытия, проконсультировавшись с материалами из турецких, австрийских архивов и архивов народа ногаи.

По словам Ангели, утверждения некоторых историков об общих корнях Кантемиров с эмиром Тимуром (Тамерланом, 1336-1405 годы) не подтверждаются историческими фактами. "Тамерлан – явление сугубо среднеазиатское, а Кантемиры – явление волжское (с берегов реки Волга)".

Родословие Кантемиров, вышедших из племени Мансуров Большой ногайской орды, имело шесть-семь колен. В 1419-1427 гг. Мансур был ханом Золотой орды. Ногайская орда была образована в 40-е годы ХV века после распада в 20-30-х годах Золотой орды. Основателем Ногайской орды был Едигей. Его мать была китаянкой. Корни В середине 50-х годов ХVI века в состав Ногайской орды входили 18 разлчиных племен. Одно из них было племя Мансуров, из которого вышли Кантемиры, утверждает Ангели.

Все родоначальники древних предков Кантемиров, отмечает автор рукописи, были мусульманами и не могли иметь ни греческих, ни славянских, ни романских имени. По архивным материалам родословие Кантемиров имеет ступени: Едигей-Мансур-Дивей-Араслан (Араслан Дивей) – Арасланоглу Кантемир (дед Дмитрия Кантемира, он же Кантемир Дивей) – Константин Кантемир.

Кантемир – исторически является прозвищем, состоящим их двух слов: кан (хан) – хан + темир (демир)- железо. Означает «сильный хан», «железный хан».

Предки Димитрие Кантемира могли переселиться в Буджак после захвата османами в 1484 году Аккермана и Килии, когда султан Баязид II расселил в этих местах 40 тысяч крымских и ногайских татар, освободив их от налогов. Однако наиболее вероятно, что они оказались здесь после похода (1538 год) султана Сулеймана I Законодателя в Молдову, когда османы захватили Тигину, назвав ее Бендер. Тогда же была определена граница между Буджаком и Молдовой, которая проходила по Валул луй Траян. Порта переселила в устья Днепра и Буджак большое количество ногайсикх татар. В течение ХVI века от ногаев отпочковалась часть их соплеменников и создала Буджакскую (Аккерманскую) орду. В 1610-1617 годы Кантемировы улусы обитали к западу от нижнего течения Днепра, пишет Ангели.

В 1622-1637 годы Кантемир Арасланоглу был губернатором провинции Силистра. Она охватывала территорю от болгарской Силистры до устьев Днепра и Дуная, включая Добруджу, Аккерман и Килию. Дед Димитрие Кантемира имел высший воинский титул Паши, титул визира (министра) – «администратора берегов Черного моря». Этой чести и титулов турецких султанов он удостоился за героизм, проявленный против поляков во время похода (1621 год) падишаха Османа II в Хотин.

По словам Ангели, дед Димитрие Кантемира был ярым антипольски настроенным правителем и не менее ярым защитником ислама. В отдельные периоды он в Буджаке располагал 40- тысячным войском. Его необузднной силы боялись как в Крымском ханстве, так и в Стамбуле. По приказу султана Мурада IV 5 июля 1637 года Кантемир Арасланоглу был казнен в Стамбуле. Поводом к его убийству послужило убийство его младшим сыном в пьяном виде мусульманина в Стамбуле.

Главная причина, однако, была в другом. Османы готовились к войне с Ираном, им надо было заключить мир с поляками, которые постоянно добивались удаления Кантемира Арасланоглу с берегов Днепра и Дуная. К тому же вражда крымского хана Инайет Гирея и Кантемира Арасланолгу друг к другу усилилась до такой степени, что постоянно держала в напряжении Порту. Султан сначала убрал крымского хана, а затем главу буджакских ногайцев.

У деда Дмитрия Кантемира в Крыму и на берегах Днепра и Дуная было много жен. В документах зафиксировано четыре - столько, сколько позволял ислам, остальные были наложницами. Судя по всему, одна из его жен была христианкой. В ту эпоху среди тюркских вельмож это было обычным явлением. С Константина Кантемира и начинается «христианская жизнь» новой династии, названной династией Константина Кантемира.

По словам автора, 15 августа 1672 года при нападении поляков на османские части Константин Кантемир и его доблестные молдавские воины на берегах Днестра спасли от неминуемой гибели гарем султана Мехмеда IV. Этот его мужественный шаг не был забыт падишахом и его окружением. 15 июля 1685 года Кантемир занял трон (1685-1693 годы) молдавского господаря и получил имя Константин.

По мужской линии династия Константина Кантемира продолжалась 117 лет. В 1820 году род Кантемиров прекратился. Тогда умер внук Димитрие Кантемира – полковник Дмитрий Константинович, который помешался на идее о том, что является владетелем Молдовы и Валахии, рассказал Федор Ангели.

Рукопись своей книги автор передал в издательство « Ştiinţa » и академику Академии наук Молдовы Андрею Ешану.

Федор Ангели родился 24 октября 1935 года в селе Гайдар района Чадыр-Лунга, выпускник Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова и Московской высшей партийной школы. Работал корреспондентом газет „Новости” (1967-1972) и „Правда” (1974-1979) в Бухаресте.

Работал в отделе внешних связей Центрального комитета Компартии МССР (1972-1974). Был генеральным директором агентства „Молдпресс” (1983-1990), а затем руководителем бюро агентства "Итар-Тасс" в Молдове (1990-1994). Депутат парламента Республики Молдова (1990-1998). Посол Республики Молдова в Турции, Египте и Кувейте с резиденцией в Анкаре (1998-2001).