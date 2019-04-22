Собака бывает кусачей только от жизни бродячей

Одним из болезненных и не решаемых вопросов в нашей стране остаётся проблема бездомных собак. Число их на улицах города огромно, и виной тому люди, которые, приютив питомца, не сразу осознают, что придется столкнуться с различными трудностями. Нужно будет собаку кормить, купать, выгуливать, к ветеринару водить и многое другое. Поняв, что это серьезно и что он не может справиться с поставленной перед ним задачей, человек в таком случае быстро находит решение данной проблеме. Он просто-напросто выбрасывает питомца на улицу, оставив его на произвол судьбы.

Доказательством этому стало количество пострадавших от укусов собак. В большинстве случаев это люди, которых покусали свои же питомцы. Основная причина агрессивного поведения собак- это незнание и неумение человека обращаться с животным, а дрессировка, которую получил питомец, не означает то, что он не осмелится на вас наброситься.

Статистика, которую в эксклюзивном порядке предоставила нам рабиолог первой поликлиники муниципия Кишинев Марианна Пынтя, указывает на неопытность людей в уходе за питомцем. А часто и агрессивность самих хозяев, которые бьют, издеваются над животными, забывая их покормить и напоить.

«Лишь в июле нынешнего лета за помощью к рабиологу обратилось 119 человек, из которых 84 были покусаны своими домашними питомцами», - сообщила корреспонденту мультимедийного агентства Новости-Молдова специалист.

Рабиолог дала совет, что, в первую очередь, необходимо сделать, если вас укусила собака.

«Срочно промыть рану водой с 20-процентным хозяйственным мылом. Затем смазать йодом или зеленкой область травмы. В любом случае следует обратиться к врачу рабиологу, а если рана серьёзная, то к хирургу. После оказания первой медицинской помощи дальнейшее лечении будет назначено специалистом, занимающимся изучением и лечением укусов», - сказала Пынтя.

«В первые 72 часа после того, как человека укусила собака, ему будет сделана прививка от столбняка. Через сутки- первая вакцина от бешенства. Если же человек пострадал от бродячей собаки, то ему делается укол в день укуса, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день с момента, когда пострадавший обратился за помощью. Если же человек пострадал от собственного питомца, то помимо вакцины придется показать его ветеринару и наблюдать за ней в течение десяти дней, так как бешеные животные умирают через десять дней после нападения на человека», - добавила рабиолог.

Также она отметила, что «если человек пострадал от укуса собаки, у которой есть хозяин, то нужно будет взять его адрес и контактный номер телефона».

Несмотря на статистику и советы рабиолога, не стоит забывать, что мы несём ответственность за тех, кого приручили. Именно по нашей вине на улице оказывается такое количество бездомных собак, которые для того, чтобы выжить, вынуждены лазить по мусорным бакам, а некоторые, озлобившись, даже нападают на людей.

И мы, пострадавшие от укусов собак, бежим с жалобами, а главное, с просьбами к тем, кто занимается такими вопросами, чтобы решили данную проблему путем уничтожения животных, которых мы обрекаем на агрессию и такую жизнь. А истинная проблема в нас самих.

Повторение...