Почему Новый год празднуют 1 января и откуда взялся Дед Мороз

Новый год в том виде и с тем содержанием, что мы знаем, - достаточно молодой праздник. В царской России, и уж тем более в давние времена - это было совсем другое торжество. Оказывается, христианство среди прочего повлияло и на формирование известного нам Нового года

Как появился известный нам праздник?

В древней Руси, как, впрочем, и в большинстве стран древнего мира, Новый год праздновали в период, приходящийся на март. Это и понятно: начало весны, возрождение жизни, начало сельскохозяйственных работ. Веке в 13-14-ом новолетие перенесли по византийскому примеру на 1 сентября. Надо сказать, что в этом тоже есть своя логика. Дело в том, что в этот период есть зримое подведение итогов года - это сбор урожая, который как бы ставит точку годовому циклу. С этого момента начинается подготовка к новому урожаю. К тому же с точки зрения налогообложения лучше времени для закрытия финансового года не найти. Этой логики, кстати, придерживается и Библия, которая в ряду прочих праздников предписывала израильскому народу и новогодние торжества по случаю сбора урожая. Это был так называемый праздник Труб.

Почему же Новый год перешел на зиму? Римский император Юлий Цезарь провел календарную реформу и, среди прочего, перенес новолетие на начало месяца, названного в честь двуликого бога Януса, по-нашему - на 1 января. С тех пор западная часть Римской Империи, а после ее распада - многие западные страны так и празднуют Новый год зимой.

Какие были мотивы у Цезаря - сказать трудно, но в христианской Европе, откуда зимние торжества в 1700 году позаимствовал российский император Петр Первый, произошло христианские осмысление места новолетия в годовом цикле. Дело в том, что есть одно событие, которое в европейской культуре мыслится как поворотное для истории мира, значимое для всех и каждого, - это Рождество Христово. С 6-го века западные христиане, а теперь уже и весь мир ведет летоисчисление именно от года рождения Христа.

Надо, конечно, напомнить, что в связи с достаточно поздним осмыслением хронологии в указанном ключе (от рождения Христа прошло более 500 лет) и отсутствии такой науки, как археология, произошла ошибка с вычислением года рождения Спасителя. Почти наверняка Христос родился не в первом году нашей эры, а где-то в четвертом до нашей эры. Но для христиан важна не точность, а сама символичность - годы отсчитываются от знаменательного библейского события. Схожая история произошла и с датой рождения Христа. По древнейшим преданиям, Спаситель родился зимой во второй половине декабря - первой половине января по нашему календарю. В 4 веке в Римской Империи Рождество Христово было закреплено за конкретной датой - 25 декабря, чтобы заместить собой языческий праздник - день солнца. Так вот. Ближайший месяц, с которого можно отсчитывать новый год - это январь, и это тоже очень символично.

В христианской культуре не только эра, но и каждый год начинаются с того события, что положило начало новой истории, просвещенной благой вестью о Христе. Для христианской Европы, а потом и Руси, сельскохозяйственная, приземленная логика летоисчисления была заменена на логику духовную. Рождество Христово в своей исторической реальности открыло новую эру, а в своем периодическом воспоминании открывает каждый новый год. Таким образом можно сказать, что христиане Новый год «подстроили» к Рождеству: Рождество Христово первично, летоисчисление вторично.

Конечно, справедливо и то, что сам Петр Первый изменил календарь отнюдь не из религиозных побуждений. Однако схожая с изложенной выше логика была представлена народу придворным архиереем того времени Феофаном Прокоповичем. Он говорил о том, что христианам более подобает вести летоисчисление от рождения Христа и Новый год отмечать от того же события, чем пользоваться ветхозаветной или сельскохозяйственной логикой.

После революции 1917 года

Известно, что в 20-х годах прошлого века празднование Рождества и Нового года были запрещены советскими властями, а праздничная ель была объявлена религиозным пережитком. Однако уже в 1936 году под предлогом заботы о детях специальным указом был разрешен праздник Нового года, в который полагалось проводить знакомые нам театрализованные «новогодние елки» для ребятишек. Как это часто бывает, народные обычаи рождественско-новогоднего периода, называемого святками, как бы возродились вновь в праздновании Нового года, обретя естественную трансформацию в советское время и восполнившись новыми элементами. Главными знаками празднования стали новогодняя ель и полуночное застолье. И то и другое было введено на Руси приказным порядком еще Петром Первым. Естественно, напрочь исчезла церковная составляющая в виде новогоднего молебна и осмысления праздника в свете Рождества Христова. Прибавились сюда и элементы празднования Рождества. Речь идет прежде всего о новогодних подарках и Деде Морозе.

Важным изменением надо признать и то, что сейчас Рождество Христово оказалось после Нового года, который приходится теперь на Рождественский пост, а не на веселые святочные гуляния. Причина этому всем известна - это переход государства на более точный «григорианский» календарь и отказ от такого перехода со стороны Русской Православной Церкви. Хорошо это или плохо – это тема другой заметки. Для нас важен сам факт, что те люди, что доверяют Церкви, вынуждены так или иначе соотносить празднование новолетия с церковными рекомендациями о соблюдении Рождественского поста. Об этой проблеме мы планируем сказать отдельно в следующей заметке.

О Деде Морозе

Западная традиция подарила Руси обычай рождественских подарков детям, проистекающий из жизнеописания святителя Николая Чудотворца, именуемого Угодником Божиим. Дело в том, что этот святой, живший в 4 веке и будучи епископом малоазийской области Миры Ликийские, прославился великой заботой о людях. Вера святителя во Христа и сила его молитвы вызывали восхищение еще при его жизни. Двери его дома всегда были открыты для жителей тех мест. Фактически все известные эпизоды жизни святителя, дошедшие к нам из тех времен, говорят именно об этом. Святитель Николай Мирликийский своей молитвой спас гибнущий в шторме корабль и утешал матросов; неоднократно заступался за неправедно осужденных, вплоть до того, что лично не давал палачу совершить казнь; умиротворил разбуянившийся военный отряд, и тем спас город от погромов и безобразий; заступился перед Императором за военачальников, приговоренных к смерти и многое другое.

Одно благодеяние непосредственно повлияло на празднования Рождества. Еще в молодые годы, когда Святитель Николай был священником в городе Потары, он узнал, что один разорившийся гражданин задумал недоброе. Этот пожилой человек, обезумевший от бедности, решил продать в рабство своих дочерей, славившихся красотой и достигших замужнего возраста. Не желая попустить среди своей паствы такое злодеяние, святитель Николай, имевший немалое наследство от умерших родителей, тайно в мешочке подбросил в дом несчастных большую сумму денег, достаточную не только на некоторое пропитание, но и на приданное одной из девушек. Отец, не до конца потерявший человеческий облик, с благодарностью Богу принял этот дар и употребил деньги справедливо - выдал замуж старшую дочь. Обрадованный благоразумием родителя, святитель вновь подкинул мешочек с деньгами и история повторилась. В конце концов и младшая дочь вышла замуж.

Именно эта история стала одной из любимейших в народе, легла в основу многих легенд и сказок, послужив появлению рождественской традиции преподносить детям ночью подарки. Элемент сказочности, таинственности и стремление направить благодарность детишек к Богу - вот та основа, на которой вырос известный всем обычай: Святой Николай или в современной интерпретации Санта Клаус из своей любви к детям, по обыкновению тайно и ночью приносит рождественские подарки.

Русское благочестие дореволюционных времен и великое почитание святого Николая, а впоследствии советская антирелигиозная пропаганда послужили к деформации основной легенды. Место святителя Николая занял русский Дед Мороз со своей внучкой - Снегурочкой.

В итоге мы имеем наш национальный праздник - новый год с его наряженной елкой, таинственными подарками, Дедом Морозом, Снегурочкой, полночным застольем, общением с друзьями и родными.