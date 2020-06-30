Психологи раскрывают женские тайны

Мужчины и женщины настолько разные, что поток вопросов у представителей обоих полов друг к другу никогда не иссякает. Практически в любом глянцевом издании есть рубрика "О чем он/она на самом деле думает", однако эти колонки не в состоянии дать ответы на все вопросы. Психологи определили топ самых неудобных мужских вопросов для женских ушей.

Почему вы носите одежду с таким декольте?

Просто потому, что это считается красивым. Смотря какую-нибудь передачу о моде в компании своего молодого человека, девушка видит, как он поедает взглядом моделей в кофточках с вырезами, делает вывод о том, что ему это нравится и бежит в магазин за декольтированным нарядом.

Почему вы так много болтаете?

Потому, что мужчины такие молчуны. Кто-то же должен заполнить эту тишину! Если же имеется в виду женский треп - то потому, что у женщин больше тем для разговоров. Не все же говорить о футболе и машинах.

Почему вам нравятся парни со шрамами?

Возможно, потому, что женщины более жалостливые. Вид парня со шрамом сигнализирует, что он когда-то пострадал, и женщине хочется пожалеть этого беднягу и сделать его жизнь хоть чуточку веселее. Объяснение может показаться диким, но иногда ход мыслей прекрасной половины человечества сложно назвать линейным.

Почему вы терпите семейное насилие?

Если женщина живет с тираном, то, скорее всего, он уже успел внушить ей мысль о том, что она - никто. Поэтому такая "овечка" считает себя совершенно бесполезным организмом и думает, что никому не нужна. Привязанность - страшная штука, а признать себя жертвой и обратиться за помощью многим кажется унизительным. Кроме того, если даже насильника посадят в тюрьму, рано или поздно он оттуда выйдет и может отомстить.

Почему вы влюбляетесь в женатых мужчин?

Просто потому, что так совпало, а вовсе не из-за того, что кольцо на их пальце притягивает к себе, словно магнит. Понятно, что самых хороших мужей разбирают в первую очередь, но ведь популярностью они пользуются благодаря своим личностным качествам, а не семейному статусу.

Почему вы носите стринги?

Еще раз - это считается красивым. Нитка между "булками" - это, бесспорно, довольно неудобная штука, но это то, что заставляет женщин чувствовать себя сексуальными. Кроме того, под некоторые наряды ничего другого и не наденешь, иначе контуры нижнего белья испортят все впечатление даже от самого красивого платья на свете.

Почему вы заедаете свои неприятности чем-нибудь сладеньким?

Потому что мороженое не разбивает девичье сердце! Вы когда-нибудь слышали о том, что сладкое усугубляет депрессию? Кстати, нейробиологи из лондонского Института психиатрии заявляют, что при поедании мороженого в мозге активизируются те же области удовольствия, что и при прослушивании любимой музыки или выигрыше крупной суммы.

Почему вы открываете рот, когда красите ресницы?

Потому, что девочки берут пример с матерей - и больше ни по какой другой причине. Нанести тушь акуратным слоем более чем возможно физически и без открытого рта, просто не все пробовали проделать этот нехитрый трюк.

Почему вы врете своим бойфрендам?

Люди обманывают друг друга, если в отношениях чего-то не хватает. Истории о таинственных поклонниках придумываются, чтобы вызвать ревность, а встречи с "подругой" - чтобы скрыть интрижку. Винить обманщиц не стоит - возможно, им просто не приходит в голову, что решить проблему можно по-другому. Главное - не побояться откровенно поговорить со своей половиной о том, что вас обоих не устраивает.

Почему вы все время ноете?

Когда женщина делится своими неприятностями, сначала это просто рассказ. Если его пропускают мимо ушей или никак не комментируют, рассказ и становится нытьем.

Почему вы делаете себе кудри?

На кудрявых волосах не так заметны посеченные кончики. Кроме того, кудряшки — это просто мило.

О чем вы говорите, когда уходите парами в туалет?

Если это случается на работе - то о том, с какими занудами вам приходится работать. Если в клубе - о парне у барной стойки, который та-а-ак посмотрел.

Почему вы думаете, что всегда правы?

Часто мужчины просто не понимают, что женщина пытаются им втолковать. Поэтому дамы просто замолкают, понимая всю тщетность своих попыток, и считают себя правыми по умолчанию, утверждает SexyWeek.