«Здравствуйте, я – любовница Вашего мужа»

Итак, в один прекрасный или не прекрасный день, случилось так, что вы услышали эту фразу. Что делать? Разрыдаться? Немедленно подать на развод? Отправиться рвать на ней волосы? Устроить истерику? Бросить трубку? Казалось бы, и в страшном сне не пожелаешь услышать такую фразу. Однако же, такое случается. И иногда даже чаще, чем нам кажется.

Итак, в один прекрасный или не прекрасный день, случилось так, что вы услышали эту фразу. Что делать? Разрыдаться? Немедленно подать на развод? Отправиться рвать на ней волосы? Устроить истерику? Бросить трубку?

Самое страшное в этой ситуации — это не другая женщина, а предательство близкого человека, которому вы безоговорочно верили. Но если отбросить эмоции, вытереть нос и уговорить себя не звонить маме или лучшей подруге, то стоит задуматься, зачем она это сделала? В конце концов, кто способен понять женщину лучше, чем другая женщина?

То, что жена оскорблена, разбита, раздавлена, это вполне понятно. Любовница ликует: «Это ее, а не меня он обманывал столько времени. Это мне, а не ей доставались часы украденного, а от того экстремально сладкого счастья, это она, а не я, ревет сейчас и ищет поддержки, внимания и мучается перед выбором — напиться или уйти к маме». Этакая маленькая, по-детски наивная месть. Только любовь не песочный куличик, заново отстраивать нелегко. А захлестнутая эмоциями жена редко легко может разрушить все. И только потому, что вовремя не задала себе вопрос: «Зачем любовница так делает?»

А затем, что любовница нисколько не счастливее, чем жена. И сидя в своем углу любовного треугольника, она тоже плачет, совсем как сейчас ее соперница. Это ей приходится в праздники ходить по гостям, чтобы избавиться от одиночества. И именно любовница понимает, что ее возлюбленный отнюдь не страдает, каждый вечер возвращаясь к привычному комфорту — любимым детям, жене, дивану перед телевизором и глаженым рубашкам по утрам. А ведь она бы с радостью гладила сама ему рубашки и воспитывала детей.

И от понимания всего этого она и решается на большой и очень глупый шаг — позвонить его жене. Она надеется, что теперь все станет по-другому. И любимый сможет разорвать узы «надоевшего» брака, станет свободным, а оттого счастливым, переедет к ней и создаст с ней новую, совершенно другую, крепкую семью.

И кроме таких долгосрочных планов любовница лелеет еще одно очень сильное чувство — месть. «Ну как же так! Я уже так долго страдаю, зная о существовании жены, мучаюсь и ревную, пусть же и она окажется в моей ситуации и поймет, каково это — делить любимого мужчину».

А как же жена? Что делать ей или, может быть, наоборот, не делать? Конечно, каждый случай здесь — особый. Но, чтобы не наделать сгоряча глупостей и не жалеть о них, когда самообладание вернется, стоит взять на вооружение несколько правил:

Будьте выше и умнее любовницы. Она провоцирует вас на скандал с мужем, на разрыв отношений. Она хочет поставить вас в тупик. Не давайте ей такую возможность

Не пытайтесь навестить ее, чтобы устроить ей «разбор полетов». Иначе как раз любовница и окажется впоследствии той несчастной, которую мужчине нужно пожалеть

Не стоит следить за ней, вызывая в ней удовлетворение от значимости собственной персоны.

Не стоит расспрашивать о ней: поверьте, найдется очень много доброжелателей, желающих поведать ей о вашем унижении.

Не стоит шантажировать мужа детьми или совместным имуществом — в конце концов, если бы он хотел уйти, почему же до сих пор с вами?

И самое главное — не стоит прятать свою боль в себя. Да, вы чувствуете ярость и отчаяние, и вы правы в этом! Другое дело, что лучше направить эту агрессию на тайский бокс или метание молота, чем на «расправу» с мужем или другой женщиной. Ведь почти всегда любовницы и жены считают себя соперницами, соревнующимися за приз — мужчину. Зачастую в своей борьбе они используют даже непозволительные методы. Но разве не стоит им обеим задуматься, что на самом деле они по одну сторону баррикад: обманутые, несчастные, преданные, недолюбленные?

Поэтому, если у вас раздался звонок и вы услышали: «Здравствуйте, я любовница вашего мужа», может быть, было бы правильным пригласить ее на чашку кофе и подружиться. В конце концов, кто лучше поймет женщину, чем другая женщина. А мужчин в этом мире — великое множество. И одному из них нужны будете именно Вы.

Повторение...