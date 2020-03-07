Что подарить любимой женщине на 8 Марта?

С каждым днем приближается женский весенний праздник, и начинаешь мучительно думать, как своей любимой сделать нестандартный и универсальный презент. Что можно подарить женщине на 8 Марта?

Несмотря на кажущееся множество вариантов, сделать правильный выбор подарка не так уж и просто. Особенно трудно, когда та, которую вы желаете осчастливить, даже не намекает на то, что бы она хотела получить утром 8 Марта. Вот и приходится думать: духи – это уж слишком банально, цветы – конечно, формально, ну а деньги в качестве подарка, чтобы она купила, что ей захочется, могут просто обидеть ее. Впрочем, почему обидеть? А что, если ей вручить не стопку мятых купюр в белом конверте, а нечто более изящного вида?.. Здесь даже имеются варианты. Давайте рассмотрим их по порядку.

Подарочные сертификаты

Сегодня многие торговые сети предлагают подарочные сертификаты с различным номиналом, которые обмениваются в магазинах этих сетей на выставленные там товары. Особенно часто такую услугу предлагают крупные парфюмерные и косметические торговые центры, а также монобрендовые магазины одежды. А это как раз то, что нужно любимой женщине, не так ли?

А вот к подарочным сертификатам в фитнес-клубы, салоны красоты и спа-центры надо относится поосторожней. Дело в том, что многие женщины уж слишком трепетно выбирают себе подобные заведения, а тем более конкретные процедуры и программы. Поэтому здесь можно не угодить и попасть впросак. Прежде чем дарить любимой сертификат в фитнес-клуб, подумайте хорошенько, об этом ли мечтает ваша женщина.

Подарить женщине на 8 Марта можно

предоплаченную пластиковую карту

Внешне такие карты выглядят как банковские, да и используются таким же образом. Ими можно оплачивать товары и услуги по всему миру и делать покупки в Интернете. Такая подарочная карта – прекрасная альтернатива наличных. Она не привязана ни к одному банковскому счету. Просто на ней лежит некая сумма, которую можно потратить по своему усмотрению – приобрести дорогой парфюм, пригласить подруг в кафе или купить продукты в супермаркете. Продаются предоплаченные пластиковые карты во многих банках. При этом можно выбрать необычное их оформление, а сам процесс приобретения занимает от силы пару минут. При желании можно подарить любимой женщине подарочную карту, разработанную совместно с международными платежными системами МasterCard и VISA. Расплачиваться ими за обслуживание в кафе, ресторанах и магазинах можно более чем в двухстах странах мира.

Скидочные купоны

Этот финансовый продукт быстрыми темпами завоевывает популярность у наших потребителей. Еще бы, ведь такой купон позволяет сэкономить на покупке нужного товара или услуги до 90% от их первоначальной стоимости. Правда, есть здесь особенности, о которых следует знать заранее. Каждый скидочный купон имеет свои условия. Вот их то и надо со вниманием читать. Обычно, чем больше скидка, тем больше различных ограничений. Например, вы планируете своей женщине на 8 Марта подарить купон на спа-педикюр со скидкой в 70%. Вроде бы оригинальный подарок. Однако воспользоваться этой услугой можно будет только в ограниченный промежуток времени, да еще и в не совсем удобные для дарительницы часы.

Вручая подарок (какой бы он ни был) женщине к 8 Марта, не забудьте сказать, как она прекрасна и как вы ее любите...