ЖЗЛ: Наш Земляк - Кантемир Дмитрий Константинович

Дмитрий Кантемир родился 26 октября (6 ноября) 1673 г. в местечке Фэлчиу, что недалеко от Ясс. Он был младшим сыном господаря Молдавии Константина Кантемира Старого (1684–1693) и его жены Анны Бантыш, происходившей из древнего боярского рода.

В ноябре 1688 г. Дмитрий в качестве заложника был отправлен в Стамбул, где он встречался с учеными патриаршей Греко-латинской академии, изучал древнегреческий, новогреческий, латинский, арабский и турецкий языки, слушал лекции по истории, богословию и философии. Дмитрий также посещал Академию Падишаха — учебное заведение при дворе султана для иностранцев или османских подданных-христиан.

По воле умиравшего князя Константина в 1693 г. Дмитрий был избран молдавскими боярами господарем. Он княжил всего три недели, так как султан его не утвердил из-за интриг валашского господаря Константина Брынковяну. Во время правления своего старшего брата Антиоха (1695–1700, 1705–1707) князь Дмитрий снова находится в Стамбуле, но уже в качестве представителя молдавского господаря при султане.

Несмотря на обстоятельства, при которых Кантемир находился в Стамбуле (в общей сложности он провел там более 20 лет), князь Дмитрий умело и целенаправленно использовал свое пребывание в столице крупнейшего мусульманского государства того времени для расширения своих знаний. Он старательно постигал всеобщую историю, особенно историю Турции, собирал рукописи, редкие книги и другие материалы по истории Османской империи, неизвестные до этого европейским ученым, изучал нравы и обычаи турок вообще и султанского двора в частности.

Кантемир непрестанно расширял и укреплял свои связи с учеными Стамбула и дипломатами, аккредитованными здесь. Так, его близким знакомым был видный турецкий ученый Саади-эфенди, а в 1700 г. Кантемир установил тесные контакты с российским посланником Петром Андреевичем Толстым.

В 1710 г. султан Ахмед III сменил гнев на милость и посадил Дмитрия на молдавский престол, арестовав политического соперника Кантемиров князя Брынковяну. Это был, скорее, вынужденный шаг, поскольку сделано это было после того, как началась война с Россией (1710–1713), а правивший в Молдавии князь Николай Маврокордат, хотя и пользовался превосходной репутацией при Османском дворе, не был подходящим лицом во время войны, поскольку не имел ни храбрости, ни знания военного дела.

Дмитрий был возведен на молдавский престол по настоянию великого визиря Балтаджи Мехмета и крымского хана Девлет-Гирея II. Порта даже было освободила нового молдавского князя от дани и подарков, но как только он прибыл на место, потребовала от него значительных сумм денег и постройки моста через Дунай для переправы турецкой армии. Князь Дмитрий на это не согласился и 13 (24) апреля 1711 г. в Луцке через своего приближенного боярина Стефана Луку заключил с Петром I трактат, и, таким образом, de jure принял сторону России.

Когда российские войска стали приближаться к Яссам, князь Дмитрий объявил приближенным, войску и народу о том, что он порывает с турками и переходит на сторону России. В своем Манифесте он перечислял бедствия, которые терпела Молдавия от поработителей и призывал: «Все люди нашей страны, берите оружие и идите на помощь». Как пишет в своей «Хронике» Ион Некулче, «тогда все христиане радовались москалям…».

29 июня (10 июля) 1711 г. в Яссах князь Молдавии Дмитрий Кантемир дал клятву на верность России.

Одной из причин, по которой Петр I особенно ценил Кантемира, были его знания в области востоковедения. По прибытии в лагерь российских войск на Пруте князь Дмитрий стал советником царя по восточным вопросам. Петр I писал: «Оный господарь — человек зело разумный и в советах способный». Как государственный деятель Кантемир не только понял историческое значение реформ Петра I, но и содействовал их проведению.

Порта была разгневана изменою Кантемира и потребовала от Петра I его выдачи. Царь ответил, будто бы Кантемира в лагере российских войск нет, а своим приближенным сказал: «Я лучше уступлю туркам всю землю, простирающуюся до Курска, нежели выдам князя, пожертвовавшего для меня всем своим достоянием. Потерянное оружием возвращается; но нарушение данного слова невозвратимо. Отступить от чести — то же, что не быть государем».

В результате неудачного для российской армии Прутского похода князь Дмитрий вместе со своей семьей и приближенными, несколькими тысячами бояр, офицеров, слуг и прочих, вынужден был переселиться в Россию. 16 (27) июля князь Дмитрий навсегда покинул Яссы. Царь Петр вознаградил его за утрату княжества и всего состояния, выделив поместье под Харьковом и денежные средства.

В марте 1712 г. Кантемир с семьей переезжает из Харькова в свое московское имение Черная Грязь, также пожалованное ему Петром I. Как ученый князь Кантемир сформировался в Стамбуле, но именно с Москвой связан самый плодотворный период его научной деятельности.

11 (22) мая 1713 г. умерла жена князя Дмитрия Кассандра. Княгиню похоронили в московском греческом монастыре св. Николая. В память о своей супруге князь Дмитрий возвел над ее могилой двухъярусный каменный собор во имя покровителей и защитников Молдовы свв. Константина и Елены, ставшей родовой усыпальницей князей Кантемиров.

На Кантемира легла вся ответственность по воспитанию шестерых детей (по старшинству: Мария, Смарагда, Матвей, Константин, Сербан (Сергей), Антиох). Несмотря на тяжелую утрату, Кантемир все же нашел в себе силы продолжать активную общественную жизнь.

Благодаря установлению Кантемиром связей с приглашенными в Россию немецкими учеными его имя становится известным в Западной Европе. 11 (22) июля 1714 г. Кантемир был избран членом Прусской АН. Некоторые историки полагают, что он стал академиком по рекомендации Лейбница. Эта версия тем более вероятна, если принять во внимание, что Лейбниц по просьбе Петра I разрабатывал проекты российских систем образования, в которых не было забыто и востоковедение. Кантемир был первым ученым России и Молдавии, ставшим членом академии наук другого государства. Вместе с тем он содействовал образованию Петербургской АН.

В России Кантемир написал свои наиболее значительные труды. Этому способствовали российские условия, поскольку общая культура, политическая атмосфера, общественная и научная мысль в России были много выше, чем в Молдавии и Стамбуле, где он вырос и сформировался. Пребывание в России имело огромное значение для духовной эволюции выдающегося мыслителя.

Академик И.Ю. Крачковский так оценивает уровень Кантемира как востоковеда: «Свои знания ислама и восточных языков Кантемир вынес из Молдавии и Турции. Они были несравненно выше тех, что обнаруживали в хронографах и полемических трактатах византийцы».

К 1714 г. относятся две работы Кантемира: «Панегирик» и «Рассуждение о природе монархий».

В Москве в 1714–1716 гг. Кантемир написал на латыни выдающийся труд «История возвышения и упадка Османского двора». Собирать материал для этого сочинения Кантемир начал еще в бытность свою в Стамбуле. Целое столетие, вплоть до выхода в свет в 1835 г. 10-томной «Истории Османской империи» Йозефа Гаммер-Пургшталя, «История» Кантемира была наиболее глубоким трудом по истории Турции.

В 1716 г. из-под пера Кантемира на латыни появляется «Описание Молдавии», составленное по предложению Прусской АН. На русском языке это сочинение было издано в переводе с немецкого Василия Левшина в 1789 г. в Москве под названием «Историческое, географическое и политическое описание Молдавии с жизнью сочинителя».

В 1716 г. Кантемир так же на латыни написал о своем отце исторический очерк «Жизнь Константина Кантемира».

В 1717 г. князь Дмитрий закончил большую часть фундаментального труда «Хроника стародавности романо-молдо-влахов».

В 1721 г. он перевел «Хронику» на молдавский язык, поскольку, как он пишет в предисловии, «будучи нами по-латински написано и составлено, сочли мы неправильным и грехом, чтобы о наших делах раньше узнали иноземцы, нежели наши.

Пусть нашими трудами пользуется молдавский народ». Однако первое издание этого сочинения было осуществлено только в 1835–1836 г. в Яссах.

Работа охватывает исторические события страны до XIII в., хотя Кантемир, как следует из того же предисловия, предполагал исследовать гораздо более длительный период. Преждевременная смерть помешала ему осуществить свой замысел.

В 1718 г. Кантемир женился на княжне Настасье Ивановне Трубецкой и в том же году переехал в столицу. Переселившись с семьей в Петербург, он официально становится советником государя по делам Востока, войдя в число ближайших сподвижников царя. 20 февраля (3 марта) 1721 г. Кантемир был назначен членом Правительствующего Сената и возведен в чин тайного советника.

Последняя из наиболее значимых востоковедных работ Кантемира — написанная в 1719 г. «Книга Систима, или Состояние мухаммеданския религии», переведенная с латыни Иваном Ильинским и изданная в Петербурге в 1722 г., известная также под названием «Система турецкого вероисповедания».

Пётр I и господарь Молдавии Дмитрий Кантемир в битве за Молдавию, с турками и татарами, 1711г.

Заслуга Кантемира заключается в том, что он собрал воедино все, что было известно об исламе в его время, донес до наших дней и сохранил материал, который неоценим для изучения истории развития общественного сознания. Кроме того, Кантемир приводит и результаты своих собственных исследований.

Эта книга стала единственной публикацией из всех научных работ князя Дмитрия, осуществленной при его жизни.

В Персидском походе в 1722 г. Петр I поручил князю Дмитрию, как знатоку Востока, ведать походной канцелярией. Совершенное владение ближневосточными языками позволило ему играть в этом походе видную роль. Он изготовил арабский наборный шрифт, организовал специальную типографию и напечатал на татарском, турецком и персидском языках, сочиненный и переведенный им Манифест Петра I к народам Кавказа и Персии от 15 (26) июля 1722 г.

Для Кантемира Персидский поход был скорее научной экспедицией, нежели военным предприятием. Так, в Дербенте внимание князя Дмитрия привлекла древняя крепость. Он подробно осмотрел ее, измерил, срисовал арабские надписи. Его исследование арабских надписей было изложено в сборнике “Collectanea orientalia” («Восточная коллекция»).

Бюст Дмитрия Кантемира установили на Аллее славы в Комрате

Военные действия в районе Дербента позволили Кантемиру лишь один день находиться около Кавказской стены, и все же он успел осмотреть этот археологический памятник и описать его.

В пути Кантемир вел литературный дневник. Для нас наибольший интерес представляют страницы, посвященные Дербенту. Вместе с описанием увиденного в дневник были внесены записанные со слов населения легенды о городе и рассказы о его крепостных сооружениях.

Прибыв в Дербент, Кантемир посетил могилу Коркута и оставил ее описание и краткие сведения о самом Коркуте. Записи Кантемира о дербентском старце, которого многие тюркоязычные народы Кавказа и Средней Азии почитают как святого, являются первыми на русском языке.

В Персидском походе у Кантемира обострился диабет, и он с позволения императора 5 (16) ноября оставил его свиту, на некоторое время задержавшись в Астрахани. Лишь в январе 1723 г. Кантемир смог выехать оттуда. 21 августа (1 сентября) 1723 г. в 7 часов 20 минут пополудни в поместье Дмитровка Орловской провинции Киевской губернии князь Дмитрий скончался. Он был похоронен 1 (12) октября в Москве, в том же Новогреческом монастыре, где и его первая жена Кассандра. В 1935 г. по просьбе румынского правительства его останки были перенесены в Яссы и перезахоронены в церкви Трех Святителей.

П.В. ГУСТЕРИН

Повторение...