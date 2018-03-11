Повторение - ЖЗЛ - евреи Молдовы: Аранов, Шико Бениаминович

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Родился в Татарбунарах на самом юге Бессарабии (теперь Одесская область Украины) в бедной еврейской семье. В детстве обучался игре на бас-геликоне, после переезда семьи в Арциз был определен в местный духовой оркестр. В 1913—1919 годах учился в реальном училище в Килие, затем в Кишинёвской консерватории «Униря» по классу валторны (1923—1927).
Служил в румынской армии, после демобилизации в 1930 году поступил в Бухарестскую королевскую академию музыкального и драматического искусства, которую окончил в 1935 году по классу трубы и композиции. Одновременно руководил оркестрами в ряде кинотеатров Бухареста (La capitol, Trianon, Regal, City, Corso).
До 1945 года оркестр выступал на фронтах Великой Отечественной войны. Программа теперь состояла из военно-патриотической и молдавской народной песни, однако второе отделение было полностью предоставлено джазу. При оркестре была собственная танцевальная группа, помимо народного танца представлявшая аргентинское танго и степ.
В 1956—1963 и 1967—1969 годах — художественным руководителем джаз-оркестра «Букурия» (Радость), который он организовал. В 1964-66 гг. руководил оркестром Молдавского комитета по радиовещанию и телевидению.
Сын Юлиан Аранов родился в 1952 году, в настоящее время переводчик и издатель; среди переведённых им книг — сборники суфистских текстов Идриса Шаха «Искатель истины» (2005), «Суфии — мысль и действие: Современные авторы о суфийской традиции» (сборник статей, 2005), «Суфийские тексты» (2005), «Благоухающий скорпион» (2006) и «Сказки мира» (2007), «Наблюдающее Я» Артура Дейкмана (Мистицизм и психотерапия, 2007).
«Ночь в Молдове», «У Днестра», множества эстрадных песен на молдавском языке («Сэ ну регрет», «Ну сынт де винэ нумай еу», «Ам висат кэ юбеск», «Аурика», «Нопциле Молдовей», «Фетеле дин Кишинэу», «Окий тэй фрумошь» и др.). Создал также многочисленные джазовые обработки молдавских, еврейских и русских народных песен.
Музыкальным руководителем оркестра долгое время был тенор-саксофонист и скрипач Гарри Ширман, с которым Аранов играл ещё в Бухаресте. Лицом оркестра был певец Рудольф (Рувин) Капланский. Выступали в оркестре и известный молдавский пианист и композитор Давид Григорьевич Федов (Фейдман, 1915—1984), певец Ефим Бэлцану (Вайсман), тромбонист Иван Добрунов, трубачи Моисей Гольдман и Николай Греку, саксофонист Геннадий Добров, скрипач Наум Лозник и другие известные впоследствии в республике музыканты.
Виктор Кочиеру.Если любишь ты.Муз.Шико Аранова.
Виктор Кочиеру.Кто виноват.Муз.Шико Аранова.
Orchestra de Jazz "Bucuria" - Te salut, Chisinau!
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