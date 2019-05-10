Лучший рецепт похудения с точки зрения науки

Проблемой борьбы с лишними килограммами очень часто спекулируют различные средства массовой информации, однако давайте разберемся какой рецепт для похудения является лучшим с точки зрения современной науки.

Самая действенная диета для борьбы с жиром – больше белков, меньше углеводов и жиров

«Чтобы похудеть нужно просто меньше есть» – гласит один из популярных советов. Однако возникает вполне резонный вопрос: «Какие именно питательные вещества следует «урезать» в своем меню?»

Жиры? Конечно, да!

Белки? Ответ отрицательный, так как ограничивая организм в белках, вы тем самым начнете уничтожать мышцы, а ведь именно в них сжигаются жировые клетки. Более того, дневную норму белка имеет смысл увеличить, так как наращивая мышечную массу, вы тем самым укрупняете ваши «фабрики по утилизации жира».

Остались только углеводы. И хотя большинство диетологов придерживаются мнения, что урезание дневной нормы углеводов может плохо отразиться на общем состоянии здоровья, ученые Стэндфордского университета (штат Калифорния, США) доказали обратное. Согласно их исследованиям, пациенты, которые на протяжении целого года сидели на низкоуглеводной, но, вместе с тем, высокопротеиновой диете, по завершению эксперимента не только значительно похудели, но и улучшили общее состояние здоровья.

Лучший рецепт похудения

Жировые отложения в нашем организме выполняют функцию хранения энергии. Расщепление этих жировых запасов на калории происходит только в случае отсутствия других источников энергии (белки, углеводы). Самое продуктивное сжигание подкожного жира происходит именно тогда, когда наш организм испытывает небольшой дефицит калорий, а не абсолютный энергетический кризис. В последнем случае происходят обратные результаты: наш организм, опасаясь очередного голодания, начинает запасать энергию впрок, накапливая жировые отложения. Поэтому лучшим рецептом для похудения является:

Ежедневно сжигайте на 250-300 ккал больше, чем потребляете. Подробнее расчитать расход и количество калорий можно здесь.

Питайтесь часто, но небольшими порциями, отдавая предпочтения белковым продуктам и блюдам.

Регулярно тренируйтесь (расщепление жиров начинается после 30 минут физической нагрузки).

Употребляйте натуральные сжигатели жира с термогенными свойствами (кофеин, зеленый чай и другие продукты питания, которые помогут сжечь жир).

Результаты похудения многие оценивают по изменению веса тела. Это ошибка! Мышцы тяжелее жировых отложений. Кроме этого в мышцах всегда (даже во время сна) протекает множество обменных процессов, требующих постоянного притока энергии. Без физической нагрузки каждый килограмм мышц потребляет 30-50 ккал в день, в месяц – 1500 ккал, в год – 18000 ккал (что эквивалентно сжиганию 3 кг жира). Поэтому, наращивая мышцы, вы получаете дополнительное средство борьбы с жиром, причем действующее круглосуточно!

Чтобы отслеживать свои успехи в похудении, регулярно измеряйте свой процент жира в организме.