22 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Секреты стройности: как избавиться от живота за 2-3 месяца
22.05.2019

Не самый эстетичный живот можно исправить, причем всего за два-три месяца. Специалисты говорят, что жировые отложения на животе убираются за счет правильного питания, не прибегая к строгим диетам. Однако упражнения для пресса и друга физическая активность - условия обязательные. 

Чтобы избавиться от жировых отложений на животе диетологи рекомендуют избегать искусственных продуктов, мучных изделий, картошки, белого хлеба, сладостей и жирных продуктов. Также большую роль занимает сочетаемость продуктов, например мясо и рыбу, то есть белок, следует есть с салатом и ни в коем случае не с углеводами, такими как каши и картошка.

«Не придерживаемся диет, потому что они морально утомляют. Надо просто в определенное время употреблять определенные продукты. Не едим вечером, а если и едим, то что-нибудь низкокалорийное - около 100-200 килокалорий», - отмечает диетолог Галина Томаш.

Избавиться от лишних сантиметров в талии помогут упражнения для пресса. Во время движений дыхание необходимо хорошо контролировать, причем за счет мышц живота.

Артисты как никто другой внимательно относятся к своим формам. «Настоящая головная боль. Пытаюсь сделать это образом жизни, осознать, что это именно то, что мне надо. Нелегко бороться с килограммами, тем более, что у меня крупная комплекция, а обмен веществ специфический», - подчеркивает певица Дойница Герман. 

Диетологи рекомендуют на завтрак - кашу, вареные яйца или обезжиренный творог, а на обед - овощной суп или бульон, а также продукты богатые белком, такие как мясо, рыба, фасоль, есть которые желательно с салатом. Высококалорийные блюда желательно есть в первой половине дня.


 
Количество просмотров:
772
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.