Чем любовница лучше жены

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему мужчин привлекают другие женщины (даже не любовницы)? Ну какой мужчина сдержит себя от взгляда в сторону эффектной, ухоженной, приятно пахнущей дамы. Жены обижаются, когда замечают такую картину. А ведь все естесственно. Красивый объект привлекает внимание больше, нежели привычный образ родной жены, которая, может, уже и забыла, а как это, собственно, выглядеть хорошо. Возможно, и сама себе уже не нравится.

Поэтому мужчины, заводя любовницу, прежде всего компенсируют себе то, чего они лишены в семейной жизни. И у каждого на этот счет есть свои пункты. Кому-то надоело каждый день слышать скандалы и упреки, кто-то от своей располневшей и неухоженной крали готов хоть на часок сбежать к «хорошей» и «милой» женщине. Другими словами, чего не хватает вашему мужу, то он и ищет на стороне. Подумайте, та другая женщина, возможно, нисколько не краше вас и даже, наоборот, проигрывает. Возможно, она даже старше и у нее есть дети, но он нашел в отношениях с ней то, чего вы ему не смогли дать.

Не нужно корить себя тем, что вы и так хорошая, и изо всех сил стараетесь соответствовать идеалу. Понимаете, стремление к совершенству тоже иногда напрягает. Когда, как говорится, и прицепиться не к чему: все кругом идеально — тоже неинтересно.

Хорошая любовница или хорошая жена?

Что же тогда делать, как понять, что мужчину не устраивает, да и вообще, почему это обязательно вы должны думать и напрягаться, чтобы его удержать возле себя, может это ему надо напрячься… Но так уж повелось, что хранительницей семейного очага является женщина, поэтому ей и надо шевелить мозгами по поводу уюта в доме, комфортной психологической атмосферы и привлекательного образа вас — женщины. Почему бы вам не стать своему мужу любовницей и женой одновременно?

Если сделаете так, что мужчина будет стремиться в дом, если там ему будет комфортно, и если вы будете привлекать взгляды других мужчин, тогда такая женщина нужна будет и самому. Здесь мы, конечно, имеем в виду, когда вы уже связаны семейными узами. Если же любовница появилась на том этапе, когда вы и отношения не успели оформить, стоит подумать о сохранении отношений. Возможно, они просто изжили себя в том виде, в котором когда-то начинались.

Думайте, анализиуйте, и истина обязательно вам откроется. Без труда, как известно, и рыбку не вытащить, а уж сохранить взаимоотношения в семье- это большая работа. И если вам удастся это сделать, то вы по праву заслужите большое семейное счастье.

Однако не переусердствуйте в самокопании. Зацикливание на вопросах: «чем любовница лучше жены?», «почему измена случилась в вашей семье?» может завести далеко в дебри. В то время как очевидные вещи останутся незамеченными вами. Достаточно быть просто наблюдательной, чтобы заместить, на какие ситуации ваш муж реагирует в том числе и отрицательно. В конце концов, если на сегодняшний день вас волнует поднятый в этой статье вопрос, значит, вы пытаетесь что-то изменить, а не тупо выкатываете претензии, как говорится, в обратном порядке.

Помните, любовница не лучше, просто она дает то, чего пока вашему мужу не хватает, или может быть, он привык видеть повседневную реальность. Возможно, настал момент все изменить, и это в ваших руках.