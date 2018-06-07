Повторение- Печать безразличия: забытый талант Марии Дрэган

Ей аплодировали стоя, но теперь о ней мало кто помнит. Марию Дрэган любила вся страна. Но взлет певицы был недолгим. Коллеги ее отвергли, а поклонники забыли. А от дома, который хотели превратить в музей, остались руины.

Талант Марии Дрэган случайно открыл чиновник министерства культуры. Он услышал, как она пела во время сбора урожая в колхозе села Бэлэурешты. Это произошло в 1966 году, когда Марии было 19 лет.

Очень скоро она попала на большую сцену, вместе с солистами ансамбля "Мугурел". «Она вернула к жизни народные песни», - говорит этнолог Тудор Колак.

Во всех уголках страны ее ждали, ей аплодировали. Но до определенного времени. На пике известности Мария Дрэган перестала появляться на публике.

«Ей завидовали, завидовали ее большому успеху», - замечает племянница Марии Дрэган Елена Фодор.

Тогда же певица заболела туберкулезом. Но продолжила петь. Уже не на большой сцене, а в ресторанах. Отвергнутая коллегами и режимом, не допускавшим румынские песни, Мария Дрэган вернулась в родное село.

«Ее пожалели, одели и отвезли в больницу, она была в очень тяжелом состоянии», - вспоминает односельчанка Марии Дрэган Мария Юга.

Скоро о той, на чьих концертах всегда был аншлаг, забыли. Она снова стала работать в поле, позже устроилось сторожем в местную мэрию. А горе топила в алкоголе. «Она потеряла самое дорогое. Потеряла все. Для нее песня была самым главным», - отмечает Елена Фодор.

Журналист Георге Будяну взял у Марии Дрэган единственное за 9 лет интервью. «Очень красивая женщина, очень открытая и добрая. Наверное, это ее и погубило», - говорит Георге Будяну.

Через несколько дней после интервью Марии Дрэган не стало. Она умерла 6 октября 1986 года. В последний путь ее провожали только самые близкие.

«Никого не было, мы с мамой ее похоронили», - вспоминает Елена Фодор.

Все, что осталось в память о Марии Дрэган - фестиваль ее имени, который проходит в родном селе.

Дом великой певицы превратился в руины. На ее могилу приходят лишь те, кто всегда был с ней рядом.

Maria Dragan - Foaie verde bob naut

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