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Поздравления редакции: В лесу родилась ёлочка...
31.12.2017

Уважаемые  читатели  "Press-Обозрение"!  Спасибо  Вам,  что  вы нас не покидали  весь  2017  год.  Мы  будем  всегда  стараться  радовать Вас интересными материалами и в следующем, 2018 году.

Все говорят: как Новый год мы встретим,
Таким и будут в том году все дни...
Желаем, чтоб в тысячелетье третьем
У вас случались радости одни!
 
Чтоб каждый день, как праздник,
Вы встречали,
Чтоб год за годом смог спокойно течь,
Ушли разлуки, горечи, печали,
Пришли веселье, сладость, радость встреч!
 
Богаче становитесь год от года
Деньгами, дружбой и здоровьем вновь,
Цветы, плоды пусть дарит вам природа,
Вас согревает - щедрая любовь!!

С Новым 2018 годом!

Коллектив  "Press-Обозрение"

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ, ПЕСНЯ - МОЙ ДЕД МОРОЗ


 
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