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ВИДЕО - Music Clip
Повторение: Продюсер Сергей Орлов создает новое девичье музыкальное трио
03.06.2018

Научить петь и создать группу за 80 дней, именно такую цель поставил  молдавский продюсер Сергей Орлов в своем новом проекте. Орлов обещает выпустить в скором времени новую музыкальную поп-группу, в которой петь будут молодые девушки.

Специально для своего проекта продюсер организовал кастинг, в результате которого были выбраны шесть участниц. Из 6 девушек продюсер выбрал троих. "Самое главное для меня как для продюсера это сочетать самое лучшее вместе. При выборе солисток для меня было важно не только ак поет девушка, но и как двигается, выглядит, говорит», сообщил NOI.md Сергей Орлов.
 
У группы пока нет названия, его должны придумать сами участницы.
 
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Первая песня с которой выступит группа называется - Celebrate. «Первый сингл написан в стиле поп-рок. Над песней работают профессионалы из Англии и Швеции. Это коммерческий проект, с девушками будет заключен контракт», сказал продюсер. 
 
Песня будет выпушена 9 января 2013 года. 
 
Сергей Орлов является продюсером успешных музыкальных проектов: Sunstroke Project, Alex Calancea Band и певицы Оля Тира.

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