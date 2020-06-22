Молдавия. Утерянная часть когда-то единого целого

Территория современной республики Молдова входила еще в состав Древнерусского раннефеодального государства, затем принадлежала Галицкому и Галицко-Волынскому княжествам.

С середины XIII века по первую половину XIV века была под властью Золотой Орды. К середине XIV века в долине реки Молдовы возникает вассально зависимое от Венгрии Молдавское княжество. В результате освободительной борьбы против венгров в 1359 году Молдавия добилась независимости.

Во второй половине XIV века Молдавское княжество объединило всю территорию Молдовы, Бессарабии и Буковины.

В XIV – XVI веках официальным языком княжества был церковнославянский и лишь с XVII века в делопроизводстве начинает применяться молдавский язык. Главой государства в Молдавском княжестве был господарь (князь), который правил с помощью боярской думы.

Междоусобные войны 1430 -1450 гг. привели к ослаблению страны, которая не смогла устоять перед турецкой угрозой. С 1456 года Молдавия была вынуждена платить дань Османской империи.

В 1457 году у молдаван затеплилась надежда сбросить турецкое иго, к власти пришел господарь Стефан Великий, проводивший курс на централизацию страны и успешно боровшийся с иноземными поработителями. Молдавское войско, ведомое славным господарем Стефаном, разгромило венгров (1467), поляков (1497), а в 1475 году даже разгромило считавшуюся тогда непобедимой турецкую армию. Однако в следующем 1476 году Стефан Великий потерпел поражение от турков и в 1487 году все-таки признал зависимость от Османской империи.

Стоит отметить, что Стефан Великий пробовал избавиться от турецкого господства при помощи военно-политического союза со стремительно набиравшим силу московским княжеством, отдав свою дочь Елену замуж за сына Великого московского князя Ивана III – Ивана Молодого. Однако случайная гибель Ивана Молодого в 1490 году расстроила далекоидущие планы Стефана, и после его смерти в начале XVI века Молдавское княжество окончательно лишилось самостоятельности и попало под тяжелую пяту Турции.

В конце XVI века произошло событие, которое во многом предопределило судьбу Молдавии.

Господарь Валахии (соседней области для Молдавии, населенной родственным народом – валахами) Михай Храбрый (правил с 1592 по 1601 гг.) сумел объединить Валахию. Молдову и Трансильванию (еще одна историческая область, позже вошедшая в состав Румынии) в одно княжество и разгромить турецких завоевателей. В своей освободительной деятельности господарь Михай опирался на политическую поддержку России и украинских казаков.

Но так же внезапно, как и в случае с Иваном Молодым, Михай Храбрый погиб (был убит своими боярами, недовольными его центролизаторскими усилиями). Государство господаря Михая распалось на отдельные области, которые вновь попали под турецкое господство.

Еще одна попытка молдаван избавиться от турецкого ига пришлась на начало XVIII века.

Молдавский господарь Дмитрий Кантемир примкнул к армии Петра Великого в 1710 году, когда русский царь, раздосадованный татарскими набегами на его южные владения, организуемые шведским королем Карлом XII, начал войну с Османской империей, из владений которой и происходили эти самые татарские набеги. Но воинская удача изменила триумфатору недавнего Полтавского сражения. Когда он вступил в Молдавию и соединился с армией Кантемира, их объединенные силы были окружены неподалеку от Ясс превосходящими силами турок. Пришлось Петру пойти на унизительный Прутский мир, который обуславливал возращение русскими завоеванного еще 1696 году Азова, срытие Таганрогской крепости и др. А Дмитрию Кантемиру пришлось отречься от господорского престола и эмигрировать в Россию.

С 1711 по 1821 гг. Молдавское княжество управлялось господарями, назначаемыми турками из числа греков-фанариотов, поскольку султаны уже не доверяли молдавским господарям, в виду все более увеличивавшегося влияния России на молдаван. Кстати, фанариотами (буквально – жители Фанара, квартала в Стамбуле, расположенного рядом с резиденцией греческого патриарха православной церкви) в Османской империи называли в XVIII – XIX вв. представителей греческого духовенства и торгово-денежной аристократии. Они пользовались значительными привилегиями (в том числе на занятие высоких постов в турецкой администрации).

По мере ослабления Османской империи территория Молдавского княжества все более становились ареной русско-австрийского соперничества. В 1774 году Австрия захватила Буковину. В самой Молдавии ее народ неоднократно поднимался на борьбу с турецкими поработителями (восстание под предводительством Мухи 1490 – 1492 гг., движение гайдуков).

В 1787 году Турция начала войну с Россией, имея намерением вернуть Крым и другие земли, оставшиеся за русской короной после 1783 года.

Обратите внимание – триста лет назад Молдавия признала свою зависимость от Османской империей, теперь Большой круг истории начал работать против Турции. По Ясскому миру 1792 года, завершившему русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг., России отошел левый берег Днестра, позже вошедший в Молдавскую ССР.

Как известно, в 1504 году умер Стефан Великий, и Молдова полностью попала под турецкое иго. А триста лет спустя, в 1806 году Османская империя опять начинает войну с Россией, пытаясь добиться реванша за прошлые поражения и ограничить растущее российское влияние на Балканах.

Благодаря воинскому искусству и дипломатическим способностям видного русского полководца Михаила Кутузова был заключен Бухарестский мир 1812 года, по результатам которого к России была присоединена Бесарабия - восточная часть Молдавского княжества. То есть, в вышеприведенных примерах Большой круг истории ярко проявился в отношении Молдавского княжества – через триста лет они сумели реализовать союз с Россией, который они не сумели реализовать в конце XV века – в начале XVI века.

В 1821 году произошло Валашское восстание, в котором приняли участие и жители некоторых районов Молдавии, направленное против гнета греков-фанариотов и местных бояр, поддерживавших турецких поработителей. Это восстание было вершиной национально-освободительного движения в Валахии и Молдавии, народы которых все более осознавали себя единым народом и стремились к независимости в составе единого государства. И хотя Валашское восстание было подавленно, но оно привело к устранению с должностей молдавских господарей греков-фанариотов.

Большую политическую поддержку Валашскому и Молдавскому княжествам оказала Россия. В заключенной с Османской империей в1826 году Аккерманской конвенции, русская дипломатия специально оговорила ряд привилегий для Валахии и Молдовы.

Парижский конгресс 1856 года, на котором были подведены итоги Крымской войны 1853 – 1856 гг., было принято решение об объединении Валахии и Молдовы в единое государство, которое с 1862 года начало называться Румынией. Однако восточная часть Молдавского княжества – Бесарабия, осталась в составе Российской империи.

Румыния участвовала в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг., по результатам которой она стала полностью независимой страной.

Иными словами, и здесь реализовался Большой круг истории от событий конца XVI века, когда валашский господарь Михай Храбрый сумел на короткое время сбросить османское иго и объединить Валахию, Молдавию и Трансильванию в одно государство. Теперь историческая «калька» объединительных процессов удачно завершила реализацию единого государства валахов и молдаван, но вне Румынии осталась Бесарабия и Трансильвания. И это была завязка будущих исторических задач для самой Румынии.

Бесарабия тоже была не самой проблемной частью Российской империи, в отличие от Царства Польского или Северного Кавказа. Бесарабия вместе с Россией в начале ХХ века вступила в Новое Смутное время, а затем и в Первую мировую войну.

В 1916 году в эту войну на стороне Антанты, а стало быть, и России, вступила Румыния. Но когда Российская империя рухнула, а ее наследница «Красная империя» еще не сформировалась, Румыния в начале 1918 года оккупировала Бесарабию, решив одну свою историческую проблему.

Впрочем, румыны еще раз использовали революционные потрясения в Восточной Европе, и в качестве приза за свое участие в подавлении Венгерской народной республики в 1919 году, заполучили и Трансильванию, которого до того входила в состав Венгрии.

Но уже в 1940 году Румыния потеряла и Трансильванию, и Бесарабию. Трансильвания отошла к Венгрии по решению Венского арбитража, а Бесарабию (плюс Северную Буковину) вернула себе наследница Российской империи – «Красная империя», когда товарищ Сталин предъявил румынскому руководству соответствующий ультиматум.

Бесарабия превратилась в СССР в Молдавскую ССР, к которой присоединили левый берег Днестра – Молдавскую АССР в составе УССР.

А Румыния вступила с фашисткой Германией в союзные отношения и попробовала вернуть себе Бесарабию силой. Закончилось все это поражением Румынии и возвращением Молдавской ССР в братскую семью советских народов.

В послевоенное время Молдавия успешно развивалась, довольно уверенно меняя структуру своего народного хозяйства с типично малоразвитого аграрного на аграрно-индустриальный. Однако особенность географии размещения промышленности в Молдавии состоит в том, что 90% этой самой промышленности находится на левом берегу Днестра, в бывшей Молдавской АССР в составе УССР.

Молдавия, под влиянием директив из центра, тоже вместе со всеми республиками-сестрами начала пресловутую перестройку. В бывшей Бесарабии подняли голову молдавские националисты, начавшие вести агитацию о воссоединении с Румынией.

В 1990 году Верховный Совет Молдавской ССР принял Декларацию о суверенитете республики, весной 1991 года изменил название своей страны на республику Молдова, и в августе того же года объявил о государственной независимости.

Вышеперечисленные события подтолкнули бывшую Молдавскую АССР на левом берегу Днестра тоже объявить о своем государственном суверенитете и выходе из состава республики Молдова.

Руководство Молдовы попробовало вернуть мятежный регион силой, развязав быстротечный, но довольно кровавый конфликт, закончившийся поражением центральных властей и восстановлением статус-кво. Хотя Кишинев всеми силами пытается добиться непризнания Приднестровской республики (как называет себя руководство Левого берега Днестра), ведет с Тирасполем (столицей Приднестровской республики) переговоры, воз, как говорится, и ныне там.

Что можно сказать по поводу будущего Молдавии, пардон, Молдовы?

Здесь надо обратиться к Большому и Малому кругам истории. Но трехсотлетние и восьмидесятичетырехлетние исторические циклы именно в этом конкретном случае не дают однозначного ответа.

Впрочем, очень даже возможно, что республика Молдова все-таки не вернется в состав России. За это свидетельствует Малый круг истории – оккупация в 1918 году Бесарабии румынскими войсками. Да и Большой круг истории не пользу пророссийский ориентации Молдовы (вспомним неудачный Прутский поход Петра Великого 1710 – 1711 гг.). Но одно можно сказать определенно – Приднестровская республика больше в состав Молдовы не вернется. Тем более, в случае вероятного вхождения бывшей Бесарабии в лоно румынского государства.

Впрочем, если вспомнить особенности трехсотлетних циклов в истории Молдавии, то зачастую «вторая редакция» многих событий противоречит исходному «материалу». Например, в 1487 году Молдавии признала зависимость от Османской империи, а в результате русско-турецкой войны 1787 – 1792 гг. левый берег Днестра был присоединен к России. В начале XVI века Молдавия полностью попала под турецкое господство, но в начале XIX века Молдавия (Бесарабия) вошла в состав Российской империи.

Куда, все-таки, придет Молдова, утерянная часть когда-то единого целого?