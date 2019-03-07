Повторение: Норок, Контемпоранул - Незабываемое. 8 марта - день рождение М. Долгана

Легендарный молдавский ВИА «Норок» /Счастье/ был организован талантливым музыкантом и композитором Михаем Долганом в 1967 году в городе Кишинёве при Молдавской государственной филармонии.

Имя создателя коллектива практически всегда идентифицировалось с эстрадной музыкой Молдавии. Творчество музыкантов ВИА «Норок» и ВИА «Контемпоранул» тесно связаны между собой, так как два этих легендарных коллектива в разное время возглавлял Михай Васильевич Долган. Он родился в 14 марта 1942 года в селе Владимир Сынжерейского района Молдавской ССР. Детство его с родителями прошло в Бурятии.

По возвращении домой он окончил музыкальное училище им. Штефана Няги по классу контрабаса, одновременно освоил аккордеон под руководством Сергея Чухрия. Выступать на сцене музыкант начал с 16 лет.

По окончании училища Долган был призван в армию и три года служил военным музыкантом в Киевском военном округе. Работал в молодёжных ансамблях п/у Исидора Бурдана, Валерия Негрути, Лучана Чочи.

В одной из гастрольных поездках по Волге ему предложили создать джаз-группу при Пензенской филармонии, но музыканту по приезду в Кишинёв удалось в 1967 году создать вокально-инструментальный ансамбль «Норок», с лёгкой руки директора филармонии Александру Федько, который и предложил название коллективу.

Отмечу, что творчество отечественных ансамблей только начиналось в Советском Союзе, благодаря созданному Анатолием Николаевичем Васильевым ВИА «Поющие Гитары» в Ленинграде и, конечно, под влиянием творчества ливерпульской чётвёрки, группе «The Beatles», песни, которой в те годы были очень популярные среди слушателей. В концертных программах коллектива звучали различные песни советских и зарубежных авторов,

но главное направление творчества – это народные мелодии и произведения молдавских композиторов.

В репертуаре ансамбля «Норок» звучали песни и композиции: «Весенние ритмы», «Молдавские девчата», «Каменный человек», «Красивая женщина», «Одари меня счастьем, жизнь» и многие другие. В составе ВИА «Норок» работали: Михай Долган – художественный руководитель, фортепиано, электроорган «Hammond», аранжировка, вокал, Александр Казаку - соло-гитара, вокал, Виктор Руснак – бас-гитара, Дмитрий Куцела - ритм-гитара, Теодор Гораш - тенор-саксофон, кларнет, Ион Суручану, Владо Искров, Валентина Кожокару, Штефан Петраке, Ольга Сорокина – солисты-вокалисты, Валентин Гога - барабаны.

О том времени вспоминал Михай Долган: «Мои коллеги усмотрели большое пристрастие современников к музыке "Beatles". Василиу Вердеш, Виктор Руснак, Виктор Легачи и Штефан Петраке составили программу "под запад", но она не прошла. В дальнейшем мы кое-что в ней изменили и стали выступать, сохранив задуманное направление». В последующем в коллективе работали: Сергей Ватаву - гитара, Борис Ершов – гитара, Анатолий Казаку – бас-гитара, вокал, Лидия Ботезату – солистка, Вячеслав Стадниченко – барабаны. В 1968 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышла первая грампластинка ВИА «Норок» с песнями «О чём плачут гитары» и «Артист поёт» /М.Долган – Е.Кримерман/, солисты: Михай Долган, Саша и Тони Казаку, на молдавском языке, которая всколыхнула музыкальный мир нашей страны.

Эти песни зазвучали в репертуаре многих наших отечественных исполнителей и ВИА, стали песнями – шлягерами всего народа живущего в Советском Союзе. «О чём плачут гитары» - об этом знают только ночные фонари. По улицам бродит любовь, она ищет кого-то, может быть ту далёкую и счастливую звезду…«Артист поёт» - Артист! Как прекрасна и как сложна его жизнь со всеми радостями и невзгодами. Ведь каждый вечер, чтобы ни было на его душе – он должен выходить на освещённую ярким светом сцену и петь о счастье, о любви! В серию грампластинок «Всем, кто любит песню» также была включена песня «Артист поёт» /М.Долган – Е.Кримерман/.

В 1969 году был выпущен и очередной миньон ВИА «Норок», где уже с ранее вышедшими песнями были записаны: «Дети солнца» /Ю.Спицын - Е.Кримерман/ солист Владо Искров, «Дор-Доруле» /М.Долган - А.Стрымбану/ солист Ион Суручану. «Михай Долган делал свои программы для многонациональной аудитории, - говорил певец Ион Суручану. - При этом 80 процентов репертуара ансамбль исполнял на молдавском языке». В 1970 году ВИА «Норок», как почётный гость, успешно принял участие на музыкальном фестивале «Братиславская Лира» в Чехословакии, где никому не известные музыканты из СССР поистине произвели фурор.

На фестивале им был вручён приз зрительских симпатий. Ансамбль участвовал в телесъёмках, получил приглашение на гастрольный тур по городам Западной Европы. Английская фирма «Триумф», проводившая на фестивале выставку-продажу своей продукции, пригласила их сыграть на выставочной аппаратуре. В последующем шлягер «Артист поет» /М.Долган - Е.Кримерман/ был переведен на чешский язык и пополнил репертуар группы «Братья Гондолан». В это время в нашей стране очень популярной становится песня, рожденная в легендарном коллективе «Норок»: «Скажи, зачем и почему?» /М.Долган – Е.Кримерман/, которая также вошла в репертуар многих отечественных исполнителей.

Состав ансамбля пополняется молодыми музыкантами Владимиром и Еленой Пресняковыми. Михай Долган вспоминал в своем одном из интервью о работе Владимира в коллективе: «У него был свой сольный номер на саксофоне. Он освежал наши концерты, придавал новый, своеобразный оттенок нашим аранжировкам». ВИА «Норок» много и успешно гастролировал по нашей стране и за рубежом. В 1973 году после гастрольного тура по городам Румынии ансамбль «Норок» был расформирован в Молдавской филармонии.

Солисту Иону Суручану была предложена работа в молдавском оркестре «Букурия». Штефан Петраке и Валентин Дынга влились в состав ленинградского ВИА «Поющие Гитары», художественный руководитель Анатолий Васильев. Музыканты записали в составе ансамбля песни на молдавском языке: «Замок на песке» /В.Дынга - Ш.Петраке/ - «Ты отдыхаешь на пляже, играешь с песком. Я смотрю, как песок сыплется сквозь пальцы, и думаю, что наша жизнь течёт, как песок, но она не должна пройти сквозь пальцы». «Осенний пейзаж» /В.Дынга – Ш.Петраке/ - «Лето прошло, наступает осень. Ушло тепло, и ушла наша любовь. Я брожу по осеннему лесу и грущу в одиночестве.

И мне кажется, что и природа грустит вместе со мной». Также под влиянием молдавских музыкантов репертуар ВИА «Поющие Гитары» пополнился песней: «Мы расстались» /молд.нар.песня/. Временно коллектив ещё проработал, как ВИА «Норок» в Тамбовской филармонии, благодаря легендарному администратору Эдуарду Михайловичу Смольному. После музыканты легендарного коллектива, благодаря администратору Василию Васильевичу Кондакову, создали в Черкасской филармонии ВИА «О чём поют гитары», художественный руководитель Михай Долган. С 1974 года после его отъезда, а также и других музыкантов, на работу в молдавский ВИА «Контемпоранул» /«Современник»/, ансамбль возглавил, ныне известный музыкант – инструменталист, композитор Владимир Петрович Пресняков.

В этом же коллективе также работала солисткой - вокалисткой и Елена Кобзева /Преснякова/. Гитаристы - виртуозы братья Анатолий и Александр Казаку, которые в последующем работали в московском ВИА «Магистраль», художественный руководитель Юрий Антонов. В 1975 году Владимир и Елена Пресняковы пополнили состав московского ВИА «Самоцветы», художественный руководитель Юрий Маликов. По приезду в Кишинёв Михай Долган в основном собрал музыкантов, которые работали ранее в ВИА «Норок», но по рекомендации первого секретаря Кишинёвского городского комитета Компартии Молдавии Петра Лучинского, коллектив был назван «Контемпоранул».

В 1976 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила миньон ВИА «Контемпоранул» с песнями: «Первая любовь» /М.Долган - А.Стымбану/, «Моё желание» /И. и П.Теодорович - Е.Чунту/, «В моей красивой Молдавии» /А.Люксенбург - С.Гимбу/, «Касе маре» /Д.Федов - М.Роман/. В это время в коллективе работали: Михай Долган – художественный руководитель, клавишные инструменты, вокал, Ливиу Штирбу - гитара, Виктор Руснак – бас-гитара, Ион Алдя-Теодорович - саксофон и соло, Петрикэ Малай - саксофон, Михай Пуришев – конги, Лидия Ботезату, Владимир Закликовский, Анатолий Макаровский – солисты, Ион Новгородский - барабаны. В 1977 году творчеству музыкантов из Молдавии уделил своё внимание молодёжный журнал «Кругозор», который записал на своей грампластинке-вкладыше песни: «В моей прекрасной Молдавии» /А.Люксембург - А.Мирон/, «Первая любовь /М.Долган - А.Стрымбану/. О творческом пути коллектива в своём интервью журналу Михай Долган сказал: «Название «Современник» имеет как бы два смысла.

Один – внутренний, я бы сказал, и технический и творческий. Мы решили в новой, современной композиции возродить забытые, но богатейшие по своим мелодиям. Песни молдавских сёл. Клады фольклора оказались ещё богаче, чем мы ожидали. Мы, конечно, знали многие песни, но спели некоторые из них по-новому. И вдруг невероятно популярной стала народная «У Иона в саду». Она зазвучала повсюду, с ней провожали в армию. В серьёзном изучении молдавского фольклора нам очень помог и продолжает помогать Дом народного творчества. Есть и другой, не менее важный смысл: Мы обращаемся к своим современникам, прежде всего таким же молодым, как наш ансамбль.

Вот хотя бы трёхмесячные гастроли минувшего года: Норильск, Кемерово, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Петропавловск-Камчатский. И в центре пути – БАМ. Семь концертов перед отрядом московских строителей. В Кувыхте нашим концертом открыли Дом культуры. Мы везде и всегда давали только полные двухчасовые концерты. И чувствовали, как ценит зритель не случайность и не поспешность наших выступлений. 40 или 100, даже 1000 километров пути, но всегда все инструменты на местах, все участники ансамбля в традиционных парадных костюмах.

Это было для нас законом. На любой площадке такой же концерт, как в лучшем зале филармонии. Удивительно благодарная публика, «свой» слушатель. А сколько впечатлений: напряжённый ритм работ и масштабы строительства БАМа, встречи с замечательными людьми, нашими сверстниками. Как помогли они в творческом становлении коллектива!». Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» издала первый диск-гигант ВИА «Контемпоранул». Шлягером сезона из этого диска в то время стала песня композитора Михая Долгана и поэта Андрея Стрымбану «Примэвара» /«Весна»/. В 1979 году популярная певица София Ротару включила в репертуар и записала на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» на свой диск-гигант песни Михая Долгана: «Иванэ, Иванэ» /Молдавская народная песня, обработка М.Долгана/ и «Весна» /А.Стрымбану/.

В 1980 году ВИА «Контемпоранул» принял участие в фестивале «Песня Года», где исполнил песню композитора Евгения Доги на слова поэта Георгия Водэ «Хоровод Мира», солист Штефан Петраке. Телестудия «Молдова-фильм» сняла музыкальный фильм «Контемпоранул», режиссёр А.Бурьянов о творчестве популярного коллектива. Во вступительном слове фильма Михай Долган – Заслуженный артист Молдавской ССР сказал: «Со всех уголков мы пришли в ансамбль, с разных уголков Молдавии. Здесь мы словно приобрели крылья, и отсюда начался наш путь в мир музыки, к сердцам людей». В этом в этом телеконцерте приняли участие: Михай Долган – художественный руководитель, клавишные инструменты, вокал, Александр Козаку – лидер-гитара, вокал, Анатолий Козаку – бас-гитара, вокал, Николай Греку – труба, Пётр Малай – саксофон, Лидия Ботезату, Людмила Клочкова, Штефан Петраку – солисты-вокалисты, Николай Раецкий – ударные инструменты.

Музыканты исполнили из своего репертуара 12 популярных песен, одна из них была «Васильковое лето» /В.Пресняков - Е.Бохановский/. В 1981 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила очередной диск-гигант ВИА «Контемпоранул». В 1981 году в ансамбле работали: Михай Долган – художественный руководитель, клавишные инструменты, вокал, Андрей Сторожа - гитара, Сержиу Тестимициану - бас-гитара, Василий Тертя - тромбон, Николай Греку - труба, Петрикэ Малай - саксофон, Сержиу Глек – саксофон, Михай Пуришев - конги, Лидия Ботезату, Людмила Клочкова, Штефан Петраке – солисты, Александр Альтерман - ударные. Также в составе ансамбля, каждый в своё время, работали: Ян Райбург, Галины Гардинеску, Юлиана Каранфила, Юрий Садовник, Георгий Цопа, Олег Балтага, Ливиу Штирбу, Рику Водэ, сестры Джорджета, Оксана Чорич и многие другие. О творчестве ВИА «Контемпоранул» отметил искусствовед Симион Гимбу: “Молдавский вокально-инструментальный ансамбль «Контемпоранул» завоевал симпатии любителей эстрадной песни.

Ансамбль ещё молод, но уже можно говорить о его достижениях – песнях, ставших популярными в нашей стране и за рубежом. Достаточно вспомнить песни: «Де че плынг гитареле» /«О чём плачут гитары»/, «Кынтэ ун артист» /«Поёт артист»/, «Лакримэ» /«Слеза»/, «Норок» /«Песня о везении»/ и другие. Гастрольные маршруты ансамбля пролегают через весь Советский Союз, включая великие стройки современности: БАМ и КамАЗ, побывал ансамбль и за рубежом: в Венгрии, ГДР, Польше, где он был гостем фестиваля эстрадной советской песни «Зелена Гура”. В 1982 году солист ансамбля Штефан Петраке, уйдя из коллектива, создал свою группу «Плай», позднее он работал на телевидении. В 1983 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышел очередной диск-гигант ВИА «Контемпоранул» - «Карнавал», записанный в 1982 году. Очень красиво с диска звучит песня композитора Михая Долгана на слова поэта Онегина Гаджикасимова «Пой, гитара» в исполнении солистки ансамбля Лидии Батезату.

В 1987 году вышел очередной диск ВИА «Контемпоранул» с песнями: «Наследие» /М.Долган - И.Будиштяну/, «Молодость – цветок» /А.Кирияк - Т.Кирияк/, «Добрые кони» /М.Долган - Г.Виеру/, «Зачем?» /П.Теодорович - Г.Виеру/, «Где-то на планете» /М.Долган - Г.Виеру/, «Сильвия» /А.Кирияк/, «До свидания» /М.Долган - Г.Виеру/. Хочу отметить, что гастрольные поездки коллектива с 1985 года проходили уже под названием ВИА «Норок». В 1988 году Михаю Долгану было присвоено звания Народного артиста Молдавии. В этом же году участником легендарного коллектива стал Раду, сын Михая Долгана и Лидии Ботезату, который вспоминает о своих первых гастролях по Румынии: «Я знал, что мои родители популярны, но не подозревал о таких масштабах народной любви!

В одном из городков наш автобус остановили люди, и мы за несколько минут раздали более 200 автографов. В тот момент я испытал чувство гордости и счастья». Больших успехов на советской эстраде добился и солист ансамбля Ион Суручану, став популярным эстрадным певцом, принимавший неоднократно участие в фестивалях «Песни Года». В 1997 году в состав возродившего своё творчество на эстраде ВИА «Норок» вошли музыканты: Михай Долган, Лидия Ботезату, Александр Казаку, Ион Суручану, Штефан Петраке, Дмитрий Куцел, Валентин Гога /руководитель «Молдова-концерт»/. В 2001 году Михай Долган был награждён высшей государственной наградой страны - "Орденом Республики". Михай Васильевич вместе с Лидией и Раду выступали в марте 2002 года на 36 фестивале национальной песни "Мэрцишор", который транслировался по «Телерадио-Молдовы». 8 марта в честь 60-летия композитора Михая Васильевича Долгана и его 45-летнего творчества на эстраде состоялся музыкальный спектакль «Артист поёт», на который пришли поздравить легендарного Мэтра многие поклонники его таланта. 13 октября звёздная семья музыкантов также выступила в концертной программе на «Празднике вина – 2002».

Музыкальные традиции легендарных музыкантов: семьи композитора Михая Долгана и певицы Лидии Ботезату в настоящее время продолжает их сын Раду, а семьи Владимира и Елены Пресняковых – сын Владимир. В 2004 году в серии «Звёздные имена» участники ВИА «Норок» выпустили альбом «О чём плачут гитары», в который вошли легендарные песни – шлягеры коллектива в современной аранжировке: «Васильковое лето» /В.Пресняков - Е.Бохановский/, «Примэвара» /М.Долган - В.Сундеев/, «Позволь сказать» /М.Долган - В.Сундеев/, «Два манекена» /М.Долган - Е.Кримерман/, «Скажи, зачем и почему» /М.Долган - Е.Кримерман/, «Где-то на Земле» /М.Долган - Г.Виеру/, «Вот поёт артист» /М.Долган - В.Сундеев/, «Летят мгновения» /М.Теодорович - А.Чокану/, «О чём поют гитары» /М.Долган - В.Сундеев/, «Ионел» /народная песня в обработке М.Долган/, «На вулiце скрiпка грае» /Укр.народная песня/, «Юлиана» /И.Рыжков - Б.Кежун/, «Пой гитара» /М.Долган - О.Гаджикасимов/, «Милый Петя» /М.Долган - Д.Матковски/, «Застольная» /Молдавская народная песня/, «Звёздный час» /А.Сокирянски - Л.Собецки/.

Также в серии «Любовное настроение» вышел очередной альбом коллектива с лучшими песнями за время творчества музыкантов. В мае-месяце 2008 года Михай Долган планировал провести юбилейный концерт, посвящённый 40-летию легендарного ВИА «Норок», но к великому сожалению 16 марта великого композитора, сына Молдовы не стало. Прощание с гением молдавского народа Михаем Долганом прошло под звуки реквиема и попурри из его легендарных произведений. Люди прощались с тем, кто любил и воспевал свою страну, который принёс своим звёздным творчеством радость и тепло в их сердца. 12 октября 2010 года в городе Кишинёве была установлена мемориальная доска на фасаде дома, в котором 30 лет жил и занимался своим творчеством легендарный композитор Михай Долган.

Генеральный примар муниципия Кишинэу Дорин Киртоакэ отметил на этой церемонии: «Открытие этой мемориальной доски – не только честь великому деятелю искусства Михаю Долгану, это стимул для всех нас – знать, кем был артист, уважать его творчество. Заслуга Михая Долгана безоговорочная, а его ценность неизмерима». «Михай Долган оставил нам ценнейшее наследие. Он был и учителям для нас, артистов. Изменил судьбу многих. Твердо убежден, что имя Михая Долгана останется бессмертным», - сказал певец Ион Суручану. Отмечу, что открытие мемориальной доски Михая Долгана совпала с Днем рождения супруги композитора Лидии Ботезату, а также 22-летием сценической карьеры их сына Раду Долгана, который продолжил наследие отца. 14 марта 2009 года в Национальном Дворце состоялся концерт в память о певце, человеке, композиторе, авторе множества замечательных песен Михае Долгане.

В концерте под названием «Cintа un artist» приняли участие: Лидия Ботезату, Раду Долган, Ион Суручану, Штефан Петраке, Юрий Садовник, Рику Водэ, Ирина и Анатол Бивол, Ливиу Штирбу, Анжела Соколова, Ион Даскэл и, конечно, ансамбль «Норок». Пожелаем же легендарному коллективу «Норок & Контемпоранул» под руководством Раду Долгана успехов в их творчестве. Огромное спасибо всем участникам музыкального коллектива, который создал Михай Долган, что они были и есть, спасибо им, что порадовали и радуют нашу жизнь своими незабываемыми солнечными и звёздными песнями!!!

ВИА "Норок" - О чём плачут гитары (EP 1969) + Пластинка др. песен...

ВИА Норок

НОРОК - Артист поёт