Прекрасный Video-Clip: Dan Balan (Молдова) и Вера Брежнева - "Наше лето"

Дан Бэлан родился 6 февраля 1979 года в столице Молдавии Кишинёве в семье посла Михая Бэлан и телеведущей Людмилы Бэлан. В раннем возрасте освоил аккордеон, закончил музыкальную школу.

В возрасте 14—15 лет играл в группах Pantheon и Inferialis в стиле gothic doom metal. После распада Inferialis в 1998 году записал сольную песню De La Mine (Де Ла Мине, русск. От меня), в 1999 году вместе с бывшим напарником Петру Желиховским создал группу O-Zone. Был выпущен альбом Dar, Unde E?ti… (Дар, унде ешть…, русск. Но где ты…), который имел огромный успех.

В 2001 году Дан Бэлан переформировал O-Zone, взяв к себе Арсения Тодераша и Раду Сырбу. В 2002 году группой был заключён контракт с румынской звукозаписывающей компанией и выпущен альбом Number 1 (русск. Номер 1). Песни Numai Tu (Нумай ту, русск. Только ты) и Despre Tine (Деспре тине, русск. О тебе) стали в Молдавии и Румынии хитами. Далее последовал альбом DiscO-Zone (русск. ДискО-зон) с мировым хитом Dragostea Din Tei (Драгостя дин тей, русск. Первая любовь или русск. Любовь в липах). Именно эта песня и альбом принесли группе небывалую славу. В чарте European Hot 100 Singles песня держалась на первом месте 12 недель и разошлась по всему миру тиражом в 12 миллионов.

В начале 2005 года группа O-Zone прекратила своё существование, участники занялись сольными проектами. Дан создал поп-рок группу под названием Balan и исполнил песни Sugar Tunes Numa Numa (рок-обработка Dragostea Din Tei) и 17. Параллельно под псевдонимом Crazy Loop был записан альбом The Power of Shower (русск. Энергия ду?ша), выход которого состоялся 1 декабря 2007 года.

1 декабря 2009 года в Кишинёве прошла презентация нового альбома под названием Crazy Loop Mix. Название альбома объясняется тем, что в нём соединены результаты работы певца под псевдонимом Crazy Loop и под собственным именем (на самом альбоме исполнитель указан как Dan Balan).

В феврале 2010 года вышел сингл Chica Bomb, занявший первые места в чартах. 31 июля 2010 года Дан представил в Москве новую песню Justify SEX, которая возглавила официальный чарт России. 29 октября 2010 года в эфире радиостанции Love Radio состоялась премьера совместной песни Дана с Верой Брежневой Лепестками слёз, песня также возглавила официальный чарт России, став 3-им из трёх синглов Дана, которые достигли пика на 1 строчке. Также песня «Chica Bomb» по итогам 2010 года стала победителем в номинации «Зарубежный сингл, мужской вокал» (511 тыс. повторов в эфире) и заняла 2-ое место в итоговом чарте ТОП 800 за 2010 год.

Вера Брежнева и Дан Балан снялись в романтичном видеоклипе на песню "Наше лето"

Новое творение 38-летнего Балана и 35-летней Брежневой — романтичная история, целиком снятая в черных и белых тонах. По сюжету, герои музыкантов — пара, оказавшаяся наедине на огромном пляже. В конце становится понятно, что героиня Веры эфемерна, а сама она исчезает при попытке героя Балана обнять ее.