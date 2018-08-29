Повторение: Родились в Молдове - знаменитые наши земляки...

Владимир Самсонов (1963) - Заслуженный артист России, лауреат Международного конкурса оперных певцов им. М. Дель Монако (Италия, Гран При и Приз зрительских симпатий)

Родился в Кишиневе в семье оперного певца. В 1991 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (класс вокала доцента С. Р. Рязанцева). Совершенствование вокального мастерства продолжил у педагогов: Е. Мануховой (Громовой), Ф. Пальяцци, Ф. Барбьери. В 1991–1995 годы являлся солистом Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, на сцене которой исполнил партии: Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Фигаро («Севильский цирюльник»), Эней («Дидона и Эней»). С 1993 по 1995 год – директор хора консерватории «Молодые голоса России». В 1991-2003 годы – солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. С 1994 год по настоящее время является солистом Мариинского театра. На Мариинской сцене дебютировал в марте 1994 года в партии Дандини.

Сара Горби (настоящая фамилия Горбевич) (1900— 1980)

Французская эстрадная певица (контральто), шансонье.

Родилась в Кишинёве в 1900 году. В возрасте 17 лет уехала учиться вокальному мастерству в Яссы. После окончания Ясской консерватории вышла замуж за газетного издателя Иосифа Гольдштейна, много старше ее. Согласно легенде, одним из условий планировавшей певческую карьеру Сары Горби было не иметь детей, чтобы не потерять голос, как в своё время случилось с матерью Сары, у которой было 7 детей. После свадьбы супруги переехали в Рим, а затем в Париж, где и осели.

Выступая под сценическим псевдонимом Горби, стала популярной прежде всего в Латинской Америке (в то время её основной концертной площадке), а затем в Соединенных Штатах (куда она впервые приехала в декабре 1935 года, и вновь весной 1936 года, после чего её гастроли в США стали регулярными). В репертуаре певицы были песни на 9 языках. В 1940 году Сара Горби с мужем покинули Париж и бежали на Гаити, через несколько лет в США. Здесь певица продолжила выступления с программами еврейской песни и русского романса. В 1948 году Сара Горби провела гастрольный сезон в Европе, разъезжая в американском джипе, «который тряс ее до бесчувствия».

В 1950-х годах на лейблах «Philips», «Арион», «O.S.I. Disques», «Barclay Disques», «Galton» и других начали выходить долгоиграющие грампластинки Сары Горби, старые записи на 78 оборотах фирмы «Melotone» переносились на новый долгоиграющий формат. Тогда же впервые появились магнитофонные записи песен Сары Горби в СССР. В 1953 году она была награждена премией le grand prix du disque. Песни в исполнении Сары Горби были использованы в саундтрэке кинокартины «Онегин» режиссёра Марты Файнс с Ралфом Файнсом и Лив Тайлер в главных ролях (1999). Премия Сары Горби присуждается деятелям искусств, чьё творчество связано с языком идиш.

Яков Горский (настоящая фамилия Файнберг) (1867— 1935)

Оперный певец.

Родился в Липканах. Брал уроки пения в Милане у профессора Брадилло, учился в Венской консерватории в классе Виктора фон Рокитанского и в Петербургской консерватории. Прошёл курс режиссуры под руководством Иоахима Викторовича Тартакова в Мариинском театре (1895). Дебютировал 12 апреля 1880 года в опере «Fra Diavolo» Обера на сцене театра «Mondoni Breo». В 1886 году Яков Горский выступил в партии Фауста в петербургском Мариинском театре. Позднее выступал в Яссах, Москве, Одессе, Казани, Минске, Вене, Риме и Париже. Руководил частной оперной студией в Кишиневе и преподавал в музыкальной школе Русского музыкального общества. Среди учеников Я. Л. Горского — румынская певица (сопрано) Лидия Бабич.

Мария Чеботарь (1910-1949)

Оперная певица.

Родилась в Кишинёвe. В детстве пела в хоре Кишинёвского собора под руководством М. Березовского. Училась в Кишинёвской консерватории, после окончания которой в 1929 году присоединилась к гастролировавшей в городе труппе Московского художественного театра. Вскоре вышла замуж за артиста труппы графа Александра Вырубова. С 1929 года училась в Берлине. В 1931 году дебютировала в Дрездене и на Зальцбургском фестивале. До 1943 года выступала в Берлине и Дрездене, до своей преждевременной кончины входила в ансамбль Венской оперы.В 1948 году участвовала в первых послевоенных гастролях Венской оперы в Ковент-Гарден (Лондон). Снялась также в нескольких фильмах.

След в истории. Певица Мария Чеботарь